Число погибших в Газе достигло более 32 тыс. с начала конфликта
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Айман Аманжолова
По информации Минздрава Газы, число погибших при израильских ударах возросло до 32 490 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 32 490 человек, пострадали более 74 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 490, пострадали 74 889 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.
По данным отделения ведомства в палестинском анклаве, за минувшие сутки из-за действий израильской армии на территории сектора погибли 76 мирных жителей.