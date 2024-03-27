Число погибших в Газе достигло более 32 тыс. с начала конфликта

По информации Минздрава Газы, число погибших при израильских ударах возросло до 32 490 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 32 490 человек, пострадали более 74 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 490, пострадали 74 889 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.

По данным отделения ведомства в палестинском анклаве, за минувшие сутки из-за действий израильской армии на территории сектора погибли 76 мирных жителей.