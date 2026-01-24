Еще 77 человек числятся пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число погибших при пожаре в пакистанском торговом центре Gul Plaza в городе Карачи увеличилось до 67 человек. Еще 77 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Geo со ссылкой на власти. Спасательные и поисковые работы продолжаются.

По словам врачей, из 67 погибших опознали только 16 человек. Шесть из них — во время обнаружения спецслужбами, остальные восемь — с помощью ДНК-теста.

Как пишет Geo, предварительные результаты расследования опровергают версию о неисправности электропроводки. Следователи предполагают, что внутри одного из магазинов в Gul Plaza дети играли со спичками или зажигалкой. По данным источников телеканала, сначала огонь распространился на предметы внутри магазина, а после — на электропроводку.

Пожар произошел вечером 18 января. Как писали СМИ, в трехэтажном торговом центре Gul Plaza располагалось около 1,2 тыс. магазинов. Официальные лица предполагали, что причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщал Al Jazeera.