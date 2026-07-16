Число посетителей музеев-заповедников растет в Казахстане

Туризм

В Минкультуры отмечают рост числа посетителей музеев-заповедников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в первом полугодии 2026 года музеи-заповедники Казахстана приняли 784 122 посетителя. На объектах и экспозициях было проведено 7638 экскурсий, организовано 198 выставок, а также реализованы научные и просветительские проекты.

Как отмечают в министерстве, музеи-заповедники остаются важной частью культурного туризма. Их маршруты объединяют археологические памятники, мемориальные комплексы, исторические локации и объекты под открытым небом. В числе таких направлений – Ұлытау с маршрутами к мавзолеям Жошы хана и Алаша хана, Теректі-Әулие и Әулиетау, Туркестан с музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан», а также Тамгалы, где сосредоточены тысячи древних петроглифов.

Наряду с экскурсионной работой продолжилась деятельность по сохранению памятников. На объектах историко-культурного наследия проводятся научные исследования, реставрационные и профилактические работы. В частности, в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави специалисты изучили состояние вентиляционных шахт, что важно для сохранения стабильного состояния конструкций памятника. На городище Сарайшық проведены научно-реставрационные работы с воссозданием захоронений.

За шесть месяцев проведены 4 конференции и реализованы 4 научных проекта. Сотрудники музеев-заповедников «Есік» и «Берел» прошли зарубежные стажировки и приняли участие в экспедициях в Турции, Польше и Китае для изучения архивных фондов. По итогам научной работы подготовлено 9 статей, в том числе для международных баз и профильных изданий. Также заключено 25 меморандумов о сотрудничестве, включая соглашения с зарубежными партнерами.

Представители музеев-заповедников приняли участие в международных форумах в Анкаре, Сиане, Якутске и Астане. За вклад в сохранение и популяризацию наследия специалисты отрасли были удостоены 10 государственных наград.

#музеи #посетители #заповедники

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