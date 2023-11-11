Число сделок с жилой недвижимостью в Астане резко упало

Показатель за октябрь составил 5438 единиц, что на 19% ниже, чем в сентябре, передает Kazpravda.kz

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Нынешний уровень – минимальный с июня, а заодно чуть ниже цифр годичной давности, сообщает DataHub.

"В Алматы число сделок тоже сократилось – на 9%, до 5854 ед., что все равно неплохо в контексте 2023 года: среднее число сделок за предыдущие 9 мес. – 5162 ед. Впрочем, активность упала не во всех регионах. Так, Туркестанская область показывает сразу +30% к сентябрю: 1610 сделок с жильем, максимум с сентября 2022-го. Заодно область впервые в этом году обошла по числу сделок Шымкент: там тоже рост активности, но небольшой, +5% до 1387 сделок", – отмечается в публикации.

Общие показатели по РК снизились: 32975 сделок, на 7% меньше, чем в сентябре, когда активность тоже падала. Нынешние цифры меньше и цифр годовой давности – на 4%, и уровня октября 2021-го, более чем на 25%. Последнее, впрочем, объяснимо: тогда спрос активно стимулировали пенсионные изъятия.