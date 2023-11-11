Число сделок с жилой недвижимостью в Астане резко упало

Недвижимость
1370
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Показатель за октябрь составил 5438 единиц, что на 19% ниже, чем в сентябре, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Нынешний уровень – минимальный с июня, а заодно чуть ниже цифр годичной давности, сообщает DataHub.

"В Алматы число сделок тоже сократилось – на 9%, до 5854 ед., что все равно неплохо в контексте 2023 года: среднее число сделок за предыдущие 9 мес. – 5162 ед. Впрочем, активность упала не во всех регионах. Так, Туркестанская область показывает сразу +30% к сентябрю: 1610 сделок с жильем, максимум с сентября 2022-го. Заодно область впервые в этом году обошла по числу сделок Шымкент: там тоже рост активности, но небольшой, +5% до 1387 сделок", – отмечается в публикации.

Общие показатели по РК снизились: 32975 сделок, на 7% меньше, чем в сентябре, когда активность тоже падала. Нынешние цифры меньше и цифр годовой давности – на 4%, и уровня октября 2021-го, более чем на 25%. Последнее, впрочем, объяснимо: тогда спрос активно стимулировали пенсионные изъятия.

#Астана #жилье #недвижимость

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
О генерале Жукене Марденове
Общими усилиями
Пора на работу
В контексте новых задач
В фокусе – армейские будни
Найти свою дорогу
Коль работать, так на совесть
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Алматинцам подсказали, в каких ЖК не стоит покупать квартиру
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Токаев дал поручения по совершенствованию социальной жилищн…
30 накренившихся домов укрепили в микрорайоне Зердели в Алм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]