Почти 4 млн туристов посетили курортные зоны Казахстана за год

Туризм
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19-ти казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма.

Этот показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнении с годом ранее, благодаря чему гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.

Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. чел.), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. чел.) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. чел.).

«С каждым годом число туристов, отдыхающих на отечественных курортах, уверенно растет. Этот положительный тренд свидетельствует о привлекательности наших курортных зон и усилении интереса к туристическому потенциалу Казахстана. Наша цель - дальнейшее совершенствование условий для приема туристов, чтобы каждый гость почувствовал тепло и гостеприимство нашей страны», – отметил председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

#статистика #туризм #туристы #курорт

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