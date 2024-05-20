Почти 4 млн туристов посетили курортные зоны Казахстана за год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19-ти казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма.

Этот показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнении с годом ранее, благодаря чему гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.

Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. чел.), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. чел.) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. чел.).