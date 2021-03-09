Число уголовных дел о мошенничестве рекордно выросло в Казахстане
Жанат Тукпиев
Количество зарегистрированных уголовных мошеннических правонарушений выросло сразу на 31% за год. Большая часть правонарушений – случаи интернет-мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.
В январе 2021 года в стране зарегистрировали четыре тысячи уголовных правонарушений по статье "Мошенничество", это сразу на 30,9 процента больше, чем в январе прошлого года.
Среди них большая часть – 43,3 процента пришлась на интернет-мошенничества: 1,8 тысячи правонарушений.
Также зарегистрировали 18% правонарушений с использованием платежных карт, 11% - правонарушений в сфере кредитования и по одному случаю мошенничества в сферах займа денежных средств и недвижимости.
Доля зарегистрированных правонарушений по статье "Мошенничество" от всех уголовных правонарушений против собственности в текущем году составила 37,3 процента против 22,4 процента годом ранее.
В региональном разрезе 44,1 процента случаев мошенничества традиционно пришлось на "лидирующую" тройку мегаполисов: Алматы – 824 правонарушения, плюс 4,7 процента, Нур-Султан – 524 правонарушения, плюс 56 процентов и Шымкент – 433 правонарушения, плюс 33,6 процента.
Меньше всего случаев мошенничества среди 17 регионов страны зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 71 правонарушение, минус сразу 42,7 процента за год.
Наибольший годовой рост пришелся на Мангистаускую – в 2,5 раза, до 106 правонарушений, Карагандинскую – в 2,1 раза, до 372 правонарушений, и Жамбылскую области – в 2,1 раза, до 143 правонарушений.
11 казахстанских банков опубликовали в казахстанских СМИ совместное обращение к гражданам из-за атак мошенников и предупредили о недобросовестных схемах. Мошенники звонят, представляются сотрудниками банков, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают срочно перевести деньги на "зеркальный счет", "страховому агенту", в "страховую ячейку" и так далее. Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое.
Банки советуют сразу класть трубку, не вступать с мошенниками ни в какие переговоры и ни в коем случае не называть никаких личных данных или данных своих счетов и карт.
Установленная сумма причиненного ущерба правонарушениями по оконченным уголовным делам по статье "Мошенничество" в январе 2021 года составила 1,8 миллиарда тенге против 3,1 миллиарда тенге годом ранее.
Наибольший ущерб нанесен физическим лицам – 1,1 миллиарда тенге. Ущерб государству составил 529,9 миллиона тенге, юридическим лицам – 82,7 миллиона тенге.