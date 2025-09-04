В Португалии объявили траур из-за ЧП в Лиссабоне

141
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В инциденте с фуникулером в Лиссабоне погибли 15 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А. Аманжолова

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за ЧП с фуникулером в Лиссабоне, в результате которого погибли 15 человек, сообщает телерадиокомпания RTP.

Газета Observador ранее сообщила, что число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии.

«Правительство объявило день национального траура в связи с аварией... Премьер-министр отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив только заседание Совета министров и своё участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине», - говорится в сообщении RTP.

Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

 

#траур #Португалия #фуникулер

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
На пути к е-экономике будущего
Ключевая роль молодежи
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Уборочная кампания набирает обороты
Готовь трубы летом
35 школ Атырауской области остались без директоров
Посвящение композитору
Новый уровень сотрудничества
Народных избранников ждет горячая пора
АПК: от селекции до переработки
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Число трехсменок сократилось втрое
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

В горах Туркестанской области спасли российского альпиниста
Трамвай смял УАЗ в Темиртау
Число погибших при землетрясении в Афганистане стремительно…
Мощное извержение вулкана произошло на Гавайях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]