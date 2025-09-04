В инциденте с фуникулером в Лиссабоне погибли 15 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А. Аманжолова

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за ЧП с фуникулером в Лиссабоне, в результате которого погибли 15 человек, сообщает телерадиокомпания RTP.

Газета Observador ранее сообщила, что число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии.

«Правительство объявило день национального траура в связи с аварией... Премьер-министр отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив только заседание Совета министров и своё участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине», - говорится в сообщении RTP.

Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.