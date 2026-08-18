Новое землетрясение произошло в Индонезии

Магнитуда - 6,1 балла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Суматра в Индонезии, сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

«Землетрясение в 160 километрах к юго-востоку от округа Южный Ниас в провинции Северная Суматра», - говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, очаг землетрясения находился на глубине 29 километров. Агентство уточняет, что вероятность цунами отсутствует.

Также у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов, сообщает национальный сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в понедельник в 23.02 по местному времени в 156 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине трех километров.

О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.