Новое землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

Магнитуда - 6,1 балла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Суматра в Индонезии, сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

«Землетрясение в 160 километрах к юго-востоку от округа Южный Ниас в провинции Северная Суматра», - говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, очаг землетрясения находился на глубине 29 километров. Агентство уточняет, что вероятность цунами отсутствует.

Также у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов, сообщает национальный сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в понедельник в 23.02 по местному времени в 156 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине трех километров.

О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

 

#землетрясение #Мексика #Индонезия

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