Как отметил, предваряя обсуждение темы правчаса, заместитель председателя Сената Жакип Асанов, на сегодняшний день перед Казахстаном стоит масштабная и многоплановая задача – сформировать полноценную систему внедрения наилучших доступных технологий в ключевых отраслях промышленности. Он подчерк­нул, что лишь при условии комплексного подхода, объединяющего законодательные, экономические, инфраструктурные и образовательные меры, можно добиться устойчивых результатов и снизить техногенное воздействие на окружающую среду.

– Необходимо включать экологические приоритеты в региональные стратегии развития не декларативно, а через реальные инфраструктурные проекты, разработку детализированных карт экологических рисков, а также открытых и доступных реестров зеленых инициатив в каждом регионе. Особое значение имеет подготовка квалифицированных кадров – зеленых менеджеров, которые смогут на местах реа­лизовывать экологические преобразования. Следует также продвигать включение экологических дисциплин и модулей в программы подготовки специа­листов в вузах и колледжах, усиливать информационную работу с населением и бизнесом, стимулировать научно-технические инновации в этой сфере, – подчеркнул вице-спикер Сената.

В свою очередь сенатор Ольга Булавкина отметила, что внед­рение наилучших доступных технологий (НДТ) – технологий, которые соответствуют последним достижениям нау­ки и техники, в том числе в контексте охраны окружающей среды, как стратегического шага, направленного на гармонизацию экономических, экологических и социальных интересов, требует сбалансированного подхода, сочетающего жесткие нормативы с гибкой поддержкой бизнеса. В рамках Экологического кодекса осуществляется поэтапное внед­рение новейших доступных технологий крупными промышленными предприятиями и привлечение государством зеленых инвестиций. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по модернизации предприятий, оказывающих значительное негативное воздейст­вие на экологию, проблемы с загрязнением воздуха, воды и почвы сохраняются, что вызывает у населения недоверие к проводимой экологической политике.

– Зачастую экономическая рациональность бизнеса в краткосрочной перспективе ведет к системным экологическим и финансовым рискам, что в свою очередь приводит к противоречиям между экономической и экологической политиками государства, – считает Ольга Булавкина.

Сенаторы считают, что внед­рение НДТ для энергопроизводящих организаций было признано малоэффективным из-за достигшего критических значений износа генерирующего оборудования, а также из-за нехватки инвестиций, исчис­ляемых сотнями миллиардов тенге. Поэтому было принято решение перенести введение НДТ на ряде предприятий с 2025 на 2031 год.

Выступающие на правчасе отмечали, что из-за работы предприятий по устаревшим технологиям велик риск ухудшения экологической ситуа­ции, при этом накопление экологического ущерба потребует более дорогостоящей реабилитации. В свою очередь, увеличение выбросов парниковых газов противоречит климатическим обязательствам Казахстана, принятым в рамках Парижского соглашения. С другой стороны, международные инвесторы и банки все чаще требуют соблюдения зеленых стандартов. Потеря инвестиционной привлекательности в последующем может привести к экономическим рискам для казах­станского бизнеса. Компании, не внедряю­щие НДТ, могут столкнуться с ограничениями на экспорт, а из-за инфляции и ужесточения норм увеличатся затраты на собственное производство в долгосрочной перспективе. Имеются риски снижения доверия международных парт­неров к экологической политике страны и, как следствие, исключения из зеленых инициатив по устойчивому финансированию.

В ходе правчаса с докладом также выступил Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Он проинформировал сенаторов о текущей ситуации и перспективах развития экологических инициатив в регионах страны. Были отмечены планы крупнейших национальных компаний в сфере внедрения передовых экологических стандартов и модернизации производств. Отдельный акцент был сделан на разработке 20 справочников по наилучшим доступным технологиям для самых крупных и энергоемких отраслей, таких как энергетика, нефтегазовая, химическая, металлургическая промышленность и другие. Министр также сообщил о разработке страновой Программы для Зеленого климатического фонда, охватывающей широкий спектр направлений.

По итогам правительственного часа была подчеркнута важность консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества для успешной реализации планов экологической модернизации и перехода к устойчивой экономике. Также были выработаны предложения по совершенствованию нормативной базы и механизмов стимулирования экологических преобразований. Соответствующие рекомендации будут направлены в адрес Правительства страны и государственным органам для дальнейшей работы.