"Читайте больше новостей, никому не доверяйте" – серийный аферист обратился к казахстанцам

В Алматинской области задержали серийного афериста, обманывавшего пенсионеров и инвалидов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказахского района обратилась 66-летняя жительница города Есик с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, который обманным путем завладел деньгами в размере 80 тысяч тенге. Сотрудниками полиции был задержан 32-летний подозреваемый. В ходе расследования установлено, что мужчина на протяжении двух лет занимался мошенническими действиями", - говорится в сообщении.
На сегодня доказана его причастность в совершении 17 фактов мошенничества, сумма ущерба которых составила более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий, отметили в полиции.
Свою преступную деятельность подозреваемый начал с 2019 года. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 190 ч.3 УК РК, он водворен в ИВС Енбекшиказахского РУП.
В свою очередь, подозреваемый в своем интервью рассказал, как он обманывал людей и обратился к гражданам.
"Никому не доверяйте. Интернет-мошенников много сейчас. Лучше обратитесь в госорганы или в тот же самый банк. Читайте больше газет, смотрите новости. Там все говорят, показывают про мошенничество", - сказал задержанный.
"В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказахского района обратилась 66-летняя жительница города Есик с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, который обманным путем завладел деньгами в размере 80 тысяч тенге. Сотрудниками полиции был задержан 32-летний подозреваемый. В ходе расследования установлено, что мужчина на протяжении двух лет занимался мошенническими действиями", - говорится в сообщении.
На сегодня доказана его причастность в совершении 17 фактов мошенничества, сумма ущерба которых составила более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий, отметили в полиции.
Свою преступную деятельность подозреваемый начал с 2019 года. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 190 ч.3 УК РК, он водворен в ИВС Енбекшиказахского РУП.
В свою очередь, подозреваемый в своем интервью рассказал, как он обманывал людей и обратился к гражданам.
"Никому не доверяйте. Интернет-мошенников много сейчас. Лучше обратитесь в госорганы или в тот же самый банк. Читайте больше газет, смотрите новости. Там все говорят, показывают про мошенничество", - сказал задержанный.