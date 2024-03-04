Читайте раз в четыре года

Во Франции вышла газета, издаваемая раз в четыре года. Она появляется в киосках только 29 февраля. La Bougie du Sapeur («Свеча сапера») появилась в 1980 году, когда группа друзей решила создать «фальшивую» газету с пародийными новостями.

фото из открытых источников

Так они воплотили свою идею, и первый номер стал популярным у местных жителей. С тех пор газета выходит каждое 29 февраля. Очередной выпуск под номером 12 разошелся тиражом 200 тыс. экземпляров и поступил в киоски Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.