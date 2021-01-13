Членов ОПГ посадили на 17 лет за сбыт наркотиков в Алматы

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Члены организованной преступной группы, сбывавшие в Алматы наркотики, приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полиции сообщили, что при проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена преступная группа, которая занималась сбытом и распространением гашиша на территории Алматы.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст.297 ч.4 УК РК, установлено, что гражданин А., находясь на территории Алматы, создал организованную группу и руководил ею, с целью незаконного хранения и сбыта наркотических веществ на территории города. По данному факту также были зарегистрированы уголовные дела по ст. 262 ч.1 и 2 УК РК – "Создание и руководство организованной группой преступной организацией, а равно участие в них". У задержанных в местах проведения обысковых мероприятий изъяты травматический пистолет, гладкоствольное ружье и боеприпасы к ним и почти 5 киллограм гашиша", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В ведомстве добавили, что были изобличены все члены организованной преступной группы, доказана их преступная деятельность и ликвидированы так называемые "офисы" для сбыта и притон для потребления наркотических средств.

"В отношении задержанных были зарегистрированы уголовные дела по ст.262 ч.1,2 УК РК "Создание и руководство, а также участие в ОПГ" – два уголовных дела, ст.297 ч.4 УК РК "Сбыт наркотических средств" – 28 уголовных дел, ст.287 ч.2 УК РК "Незаконное хранение огнестрельного оружия" – одно уголовное дело, ст.302 ч.2 УК РК "Организация и содержание притона для потребления наркотических средств" – одно уголовное дело", – проинформировал начальник отдела следственного Управления ДП Алматы Адиль Салаев.

По его словам, 30 декабря 2020 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы все члены ОПГ признаны виновными в инкриминируемых им деяниях.

"Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, остальные 4 члена преступной группы приговорены к 16 годам лишения свободы", – резюмировал Салаев.

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