Члены Национального курултая встретились с общественниками Восточно-Казахстанской области

Государственный советник Ерлан Карин совместно с группой членов Национального курултая провел ряд рабочих встреч в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, государственный советник провел совещание по вопросам внутренней политики с участием акима области Ермека Кошербаева, акимов городов и районов, руководителей государственных органов. Был обсужден ход реализации президентских инициатив в сферах развития гражданского общества, укрепления консолидации общества, координации ономастической работы, поддержки молодежи и другие актуальные направления идеологической работы.

Также члены Национального курултая на встрече с местными экспертами обсудили актуальные вопросы проводимой аналитической и исследовательской работы в Восточно-Казахстанской области. Рассмотрены возможные форматы совместного взаимодействия, состоялся обмен мнениями по текущей общественно-политической ситуации в регионе.

Далее Ерлан Карин совместно с членами Национального курултая встретился с представителями общественного совета Восточно-Казахстанской области. По его словам, Послание главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» акцентирует проводимую госполитику на экономических реформах.

В ходе проведенных встреч государственный советник подчеркнул, что для выхода нашей страны на новый уровень развития требуются системные меры для полноценного раскрытия промышленного потенциала Казахстана. Поэтому одним из актуальных вопросов является развитие новых источников энергии, а именно строительство собственной АЭС. Ерлан Карин обратил внимание на то, что казахстанская АЭС является не только ключевым условием экономического роста, но и призвана обеспечить энергетическую независимость страны.

Проведение рабочих встреч в регионах будет способствовать укреплению диалога с гражданами, а также выработке совместных предложений и инициатив в рамках деятельности Национального курултая.