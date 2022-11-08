Чрезвычайные ситуации

ЧС в Риддере: Даниал Ахметов обвинил руководство ТЭЦ в халатности

Аким Восточно-Казахстанской области рассказал о работах по ликвидации ЧС техногенного характера на «Риддер ТЭЦ». Даниал Ахметов также заявил, что объект могут вернуть в коммунальную собственность, сообщает Kazpravda.kz.

На своей странице в соцсети аким ВКО рассказал о причинах, приведших к печальным последствиям, в результате которых горожане едва не остались без отопления.

«Руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло ее затопление. К 4 утра коммунальные службы осушили насосную, и сейчас там работает бригада ТОО «Казцинка», к 9 ноября работа насосной будет восстановлена. Сейчас работает 1 котел среднего давления. Также в ходе аварии обнаружился свищ в котле № 6 - высокого давления. Сваркой и ремонтом занимаются две бригады ТОО «Востоквзрывпрома», работы закончатся также 8 ноября, и растопка этого котла восстановит требуемый температурный режим.

И дальше мы продолжим ремонтно-восстановительные работы согласно утвержденному алгоритму», – поделился Ахметов.

Аким добавил, что в Риддер прибыли специалисты-энергетики с предприятий Усть-Каменогорска.

«Отвечая на вопрос населения, почему это произошло, к сожалению, сообщаю, что причина только одна: руководство теплоисточника халатно отнеслось к своему объекту и произвело некачественный, и неэффективный ремонт. Наша основная задача - вернуть теплоснабжение городу и не допустить подобных ситуаций в зимний период. И, безусловно, мы рассматриваем вопрос возвращения «Риддер ТЭЦ» в коммунальную собственность города», – резюмировал аким ВКО.

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