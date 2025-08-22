Чтить традиции и знать язык

Қазақ тілі
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Олеся Бауэр легко говорит на казахском с раннего детства

Фото предоставлено Олесей Бауэр

Не так давно я писала материал о предприятии в ­Семее ТОО «Семей Құрылыс Материалдары», именуемом в народе шиферным заводом. Интервью мне давала коммерческий директор компании Олеся ­Бауэр. О продукции, выпускаемой заводом, Олеся Викторовна рассказывала в своем кабинете. Четко, со знанием дела она показывала образцы продукции, рассказывала о ее составе и о предприятии. Самое интересное началось, когда мы прошли на территорию завода. Конвейеры, грохот, над головой работают краны, грузят машины. К Олесе Викторовне то и дело подходят рабочие, уточняют производственные моменты, она каждому отвечает на двух языках. Тогда-то и возникла мысль, что она – достойная героиня для материала на полосу «Қазақ тілі».

Родилась Олеся Бауэр в интернациональной семье. Папа – немец, мама – татарка. Детство ее прошло в селе Кокпекты. Родители работали в родном селе: папа в энергетической компании, а мама три десятка лет посвятила работе в сельской библиотеке. Казахский язык Олеся начала осваивать в раннем детстве. А поспособствовала этому бабушка. Дома она разговаривала исключительно на татарском языке. Как известно, татарский и казахский схожи. Олеся улавливала все тонкости речи, а играя со сверстниками, начала понимать, о чем они говорят. Так, незаметно для себя Олеся начала свободно разговаривать на казахском языке. Ей не составляло труда отвечать на вопросы или просто поддерживать детские разговоры. Когда пришла пора идти в школу, Олеся без труда понимала окружающих. К слову, училась она в русской школе, но это нисколько не мешало пытливой и любозна­тельной девочке осваивать казахский язык. Постепенно, листая учебники, она изучила казахскую грамматику. Окончив школу, девушка поступила в Государственный университет им. Шакарима в Семее. Студенческие годы прошли не только в освоении специальности. Олеся была постоянной участницей конкурсов для ребят некоренной национальности, владеющих государственным языком. Однажды на одном из таких конкурсов с ней произошел курьезный случай.

– Во время конкурса нам выносили разные предметы, и мы должны были ответить, как они называются на казахском языке. Мне попался предмет – дорба (мешочек), а я стою на сцене и задаю себе вопрос: как же этот предмет называется по-русски? Я знала его только как «дорба», – с улыбкой вспоминает Олеся Викторовна.

Приобретенные знания очень пригодились ей во взрос­лой жизни. До сих пор некоторые удивляются, как легко она отвечает на вопросы, заданные ей на казахском языке.

– Если на севере и востоке нашей страны люди поражаются моему знанию казахского языка, то на юге этим никого не удивить, – делится Олеся Бауэр.

А в работе знание казахского языка ей просто необходимо.

– Я даже не представляю, как бы проходило мое общение с людьми без знания казахского языка. Моя работа связана непосредственно с огромным потоком людей, большинство из которых говорят на государственном языке и хотят слышать в ответ родную речь, – говорит Олеся Бауэр.

Совещания, переговоры, заключение контрактов чаще всего проходят на казахском языке. И ей важно не просто понимать, что на них обсуждают, но и вникать в суть дела. Где надо – отстоять свою позицию или обсудить с парт­нерами дальнейшее сотрудничество. Причем она легко может рассказать о составе продукции, выпускаемой на предприятии, и всю технологию производства изложить на двух языках. Согласитесь, для коммерческого директора это очень важно.

Из-за постоянной занятости ей редко удается выкроить время на чтение книг. Но есть одна, можно сказать, настольная – Абайдың «Қара сөздері» – «Слова назидания» Абая. Ко всему прочему моя героиня – обладательница красивого тембра голоса, любит петь. В ее репертуаре много казахских мелодичных песен.

Несмотря на серьезную и ответственную должность, прежде всего Олеся Викторовна – мама двоих детей. Она воспитывает сына и дочь. Дети очень хорошо понимают казахскую речь, а говорить пока стесняются. Но, как считает их целеустремленная мама, этот психологический барьер вполне преодолим.

В семье очень любят отмечать праздники и готовить национальные блюда. Даже есть давняя семейная традиция – в субботу на стол обязательно подается мясо по-казахски.

