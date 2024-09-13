Что будут обсуждать школьники на уроках безопасности

С 1 сентября во всех организациях образования страны начались уроки безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Занятия проводятся еженедельно по 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы трижды в год.

«Уроки направлены на создание у детей уверенности в своих действиях в различных жизненных ситуациях, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей. Наша задача – не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях», – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Основное внимание на уроках безопасности будет уделено следующим темам:

Для детей старших групп детских садов (4 лет): Изучение номеров телефонов экстренных служб и контакт-центров, умение правильно позвонить в экстренную службу, запоминание основных сведений о себе, изучение опасностей, связанных с окнами, а также формирование правил поведения на детских площадках, в игровых центрах и аттракционах.

Для детей начальных классов: Опасность на водоеме, как распознать опасность при стуке в дверь, как действовать при встрече с чужими людьми, опасности на льду, как научиться защищать себя, риски виртуальной дружбы и меры предосторожности при встрече с бродячими собаками.

Для средних классов: Занятия по темам опасных челленджей, как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избегать опасных объектов на улице (например, фонтаны, электрощитки), кибербуллинг и способы защиты от него, о важности доверительных отношений с родителями, опасные увлечения в интернете, а также права и обязанности ребенка.

Для старших классов и студентов 1-2 курса колледжей: Как не попасть на уловки мошенников и обезопасить себя от сомнительных видов заработка, риски онлайн-игр и обеспечение безопасности, как реагировать на негативные эмоции и высказывания, безопасные условия труда, доверие родителям и правила несения ответственности за свои действия.

Напомним, что уроки внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы.