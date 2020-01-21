Что делать владельцам машин с иностранными номерами в Казахстане – советы экспертов

Общество
20443
Айдана Демесинова
Фото: saransk.bezformata.com
О том, как быть казахстанцам, у которых есть автомобили с иностранными номерами, рассказали вице-министры МВД и торговли и интеграции РК в ходе пресс-конференции в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если уплатить полную таможенную пошлину, товар становится приобретением Таможенного союза; если автомобиль приходит сюда, у нас же есть еще пару платежей, которые являются обязательными для ввоза в Республику Казахстан, это утилизационные сборы и сборы за первичную регистрацию, - как только эти платежи будут уплачены, автомобиль сможет свободно перемещаться по Казахстану. Он сможет также продаваться, как обычные автомобили", - пояснила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

В свою очередь, вице-министр внутренних дел Марат Кожаев порекомендовал компенсировать хотя бы часть денег, которые были потрачены на покупку транспорта. 

"На сегодня в законодательстве Казахстана каких-то способов обойти установленные законом нормы технического регламента нет. Это касается праворульных автомобилей, ограничение на которые было введено еще в 2008 году. Все граждане Казахстана об этом знают. Есть различные способы компенсировать хотя бы часть своих расходов. Например, реализовать авто там, где технический регламент это позволяет, в виде запасных частей, или обратно вывезти в ту страну, из которой ввез, подать судебный иск на тех людей, которые ввели в заблуждение относительно качеств автомашины, прохождения таможенных очисток и так далее. То есть, случаи разные, мы во время консультаций каждый случай разбираем, рекомендуем алгоритм действий соразмерно ситуации", - отметил Кожаев.

Он добавил, что машины с российскими номерами могут находиться в Казахстане 30 дней. По истечении срока необходимо выехать из страны.
 
"По части российских автомобилей, на которых ездят по доверенности, фактически по закону такие машины находятся в режиме международного движения. Они в течение года могут здесь находиться. После этого вынуждены будут выехать не менее чем за 30 дней, продлить действие доверенности и ведомости, и уже на территории России переоформить эту машину, или на территории Казахстана переоформить на себя", - продолжил вице-министр.

По его данным, МВД РК  с 14 января начали разъяснительную работу в данном направлении. Кожаев отметил, что работа по необходимости оформления, внесения платежей в органы госдоходов проводилась и до этого, однако никто не обратил на это внимания.

"У МВД нет никакой цели целенаправленно проводить работу по выдворению машин с иностранными номерами, по усложнению отношений с их владельцами. Поэтому мы и организовали эти приемные на дороге, консультации. Сейчас мы во всех общественных приемных на дороге, в органах внутренних дел, в сцецЦОНах проводим с людьми разъяснительную работу, ищем вместе с ними выход. Кому-то свои авто придется вывезти, кому-то придется, возможно, утилизировать – мы различные варианты предлагаем. Есть вопросы, когда мы при соблюдении установленных законом требований сможем эти машины оформить", - заключил Кожаев.

Напомним, ранее МВД РК призывало казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.

"На сегодняшний день в страну ввезено более 170 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом наличия переходных положений по вступлению указанных стран в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС", – проинформировали тогда в ведомстве.

Популярное

Все
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
В горах Алматинской области спасли туристов
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней
В начале июля спадет жара
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
Пострадавшим от паводка вручили ключи от новых домов в Павлодарской области
В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк
Границы Мангистауской области будут изменены
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Девушка выпала с колеса обозрения в парке Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Астане благоустраивают дворы и скверы
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
Число погибших в Дагестане выросло до 20
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Границы Мангистауской области будут изменены
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменого…
В горах Алматинской области спасли туристов
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]