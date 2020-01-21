Что делать владельцам машин с иностранными номерами в Казахстане – советы экспертов

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О том, как быть казахстанцам, у которых есть автомобили с иностранными номерами, рассказали вице-министры МВД и торговли и интеграции РК в ходе пресс-конференции в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Если уплатить полную таможенную пошлину, товар становится приобретением Таможенного союза; если автомобиль приходит сюда, у нас же есть еще пару платежей, которые являются обязательными для ввоза в Республику Казахстан, это утилизационные сборы и сборы за первичную регистрацию, - как только эти платежи будут уплачены, автомобиль сможет свободно перемещаться по Казахстану. Он сможет также продаваться, как обычные автомобили", - пояснила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.
В свою очередь, вице-министр внутренних дел Марат Кожаев порекомендовал компенсировать хотя бы часть денег, которые были потрачены на покупку транспорта.
"На сегодня в законодательстве Казахстана каких-то способов обойти установленные законом нормы технического регламента нет. Это касается праворульных автомобилей, ограничение на которые было введено еще в 2008 году. Все граждане Казахстана об этом знают. Есть различные способы компенсировать хотя бы часть своих расходов. Например, реализовать авто там, где технический регламент это позволяет, в виде запасных частей, или обратно вывезти в ту страну, из которой ввез, подать судебный иск на тех людей, которые ввели в заблуждение относительно качеств автомашины, прохождения таможенных очисток и так далее. То есть, случаи разные, мы во время консультаций каждый случай разбираем, рекомендуем алгоритм действий соразмерно ситуации", - отметил Кожаев.
Он добавил, что машины с российскими номерами могут находиться в Казахстане 30 дней. По истечении срока необходимо выехать из страны.
"По части российских автомобилей, на которых ездят по доверенности, фактически по закону такие машины находятся в режиме международного движения. Они в течение года могут здесь находиться. После этого вынуждены будут выехать не менее чем за 30 дней, продлить действие доверенности и ведомости, и уже на территории России переоформить эту машину, или на территории Казахстана переоформить на себя", - продолжил вице-министр.
По его данным, МВД РК с 14 января начали разъяснительную работу в данном направлении. Кожаев отметил, что работа по необходимости оформления, внесения платежей в органы госдоходов проводилась и до этого, однако никто не обратил на это внимания.
"У МВД нет никакой цели целенаправленно проводить работу по выдворению машин с иностранными номерами, по усложнению отношений с их владельцами. Поэтому мы и организовали эти приемные на дороге, консультации. Сейчас мы во всех общественных приемных на дороге, в органах внутренних дел, в сцецЦОНах проводим с людьми разъяснительную работу, ищем вместе с ними выход. Кому-то свои авто придется вывезти, кому-то придется, возможно, утилизировать – мы различные варианты предлагаем. Есть вопросы, когда мы при соблюдении установленных законом требований сможем эти машины оформить", - заключил Кожаев.
Напомним, ранее МВД РК призывало
казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.
"На сегодняшний день в страну ввезено более 170 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом наличия переходных положений по вступлению указанных стран в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС", – проинформировали тогда в ведомстве.