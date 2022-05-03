Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане

Президент предложил вынести поправки в Конституцию на республиканский референдум. Почему это важно – объясняют эксперты Казахстанского института стратегических исследований.

Инициатива, с которой Касым-Жомарт Токаев выступил на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, о проведении республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, не только логично продолжает курс на демократизацию, взятый Президентом с самого начала вступления в должность, но и является четким сигналом: строи­тельство нового справедливого Казахстана уже началось.

Реформа предполагает изменения и дополнения в 33 статьи Конституции, это практически ее треть. Еще до непосредственно внесения проекта поправок в Конституционный совет в обществе немало говорилось о том, что весь соответствующий процесс должен быть максимально открытым, с вовлечением в него граждан страны. Республиканский референдум, на котором казахстанцы сами решат судьбу своей Конституции, – адекватный ответ на запрос общества.

– Проведение республиканского референдума по вопросу конституционной реформы несет ряд позитивных моментов, – отмечает старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров. – Во-первых, это сигнал внутренней и международной аудитории о том, что в Новом Казахстане решения по важным вопросам государственной жизни будут приниматься только на основании широкого общественного участия и поддержки.

Во-вторых, участие населения в процессе голосования на референдуме будет способствовать повышению уровня гражданской активности и политического учас­тия. В более широком ракурсе прямое голосование за конституционные поправки поспособствует вовлечению граждан в строительство Нового Казахстана.

Предлагая всенародный плебисцит по поправкам в Конституцию, Глава государства напомнил: несмотря на то что в 1995 году в нашей стране был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», на практике он за прошедшие почти 27 лет не применялся. Возрождение этого инструмента прямой демократии имеет важное значение для развития государства и общества.

– Проведение референдумов требует от населения глубокой осведомленности о стоящем на голосовании вопросе. Поэтому объемная разъяснительная работа по каждой из представленных поправок будет ключевой задачей для органов власти и экспертного сообщества, – подчеркивает научный сотрудник КИСИ Айдана Акесина. – Поправки в Конституцию будут внесены по таким фундаментальным государственным вопросам, как перераспределение власти, полномочия Президента, избирательная система, новое административно-территориальное деление страны.

Референдум по поправкам в Основной закон страны имеет важное историческое значение. При этом дополнительным преимуществом для общества станет повышение уровня политической культуры и вовлеченности в процессы управления.

Говоря о содержании изменений в Основной закон, эксперт обратила внимание на то, что предлагае­мые поправки в числе прочего окончательно утвердят отказ Казахстана от смертной казни.

В нынешней редакции Конституции статья 15 предусматривает смертную казнь как исключительную меру наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. Но в 2021 году Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о граж­данских и политических правах, направленный на отмену смерт­ной казни.

– Нынешние поправки в Конс­титуцию станут финальным штрихом в процедуре отказа от высшей меры наказания, – отмечает Айдана Акесина.

Старший научный сотрудник КИСИ Жанар Санхаева добавляет, что в рамках реформы произойдут оптимизация функ­ций всех ветвей власти, перерас­пределение их полномочий как между собой, так и от центра к местным органам управления. Будет меняться и сама форма правления, предполагается уход от суперпрезидентской формы к президентской, где Президент рассматривается в качестве равноудаленного игрока.

Меняются и избирательные правила, которые будут направлены на широкое вовлечение граж­дан в общественно-политическую жизнь страны посредством новых электоральных возможностей. Таким образом, подчеркивает эксперт, вопросы конституционных реформ затронут ключевые принципы государственного устройства и интересы всех граждан, поэтому важно, чтобы о дальнейших направлениях демократизации решение приняли сами граждане.

– Само решение о референдуме является подтверждением приверженности Главы государства к продолжению своей политики по форматированию общественного договора. Референдум, являясь ключевым инструментом партиципаторной демократии, становится важным актом по преобразованию общественных отношений, где согласование действий между властью и обществом ставится во главу угла, – считает Жанар Санхаева.

Главный эксперт КИСИ Булат Ауелбаев подчеркнул, что казахстанцам необходимо осознать подлинную сущность начинаний Президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе его предложения о проведении референдума по поправкам в Конституцию.

Основной закон страны, который сейчас необходимо усовершенствовать, является фундаментальным правилом, согласно ему мы взаимодействуем и строим свои отношения, в соответствии с ним регулируется жизнедеятельность общества, напоминает эксперт.

– Поэтому в интересах каждого гражданина не только обратить внимание на это событие, но и принять в нем непосредственное участие, – отмечает Булат Ауелбаев. – Конституционные изменения – это не формальное политическое мероприятие, где население присутствует в роли статистов. Казахстанцы уже 30 лет живут в независимой стране. Для них возможность иметь свое суверенное государство, в котором можно жить свободно и достойно, реализовать планы и мечты, стала неотъемлемой частью мировоззрения и высшей ценностью.

Однако за эти идеалы надо бороться. Меняются условия как внутри нашего общества, так и мир. То, что буквально недавно было невообразимым, сейчас воп­лощается порой даже в самых худших своих проявлениях. Безразличие к этому недопустимо.

– Мы уже пережили два вида политического инфантилизма: это неучастие в общественно-политической жизни, как бы «за нас все решат», и желание бунта, бессмысленного и беспощадного, «потому что во всем виноваты другие». Чтобы избавиться от таких ущербных представлений, нужно изменить свое сознание, политическую культуру и поведение, в том числе активно содействовать совершенствованию государственной системы и политической модернизации, – отмечает эксперт.

Необходимо добиваться установления таких правил, при которых бы перемены позитивно отражались в жизни и быту каждого гражданина. Это залог нашей независимости и безопасности, равенства перед законом и равенства возможностей, стабильного развития и лучшего будущего.