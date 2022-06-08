Что изменилось в плане социальной защищенности казахстанских военнослужащих

Анализируя и учитывая пробелы законодательства, Министерство обороны ведет планомерную работу по его совершенствованию. Что изменилось с принятием поправок в нормативные правовые акты, касающиеся военной службы и прав военнослужащих, рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан КАМАЛЕТДИНОВ.

– Султан Буркутбаевич, 15 апреля 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Для чего понадобились изменения, и в какие законодательные акты они внесены?

– Жизнь не стоит на месте. На практике возникают ситуации и коллизии, которые требуют законодательного решения. Дополнения коснулись трех законов: «О жилищных отношениях», «О специальных государственных органах Республики Казахстан», «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Наша специфика предполагает ротации, крупномасштабные учения, тренировки, марши, армейские состязания. В этих условиях планируется использование быстровозводимых жилых модульных домов, где будут проживать военнослужащие и члены их семей. Их будут устанавливать в закрытых и обособленных военных городках, а при необходимости – в полевых условиях. Поэтому Закон «О жилищных отношениях» был дополнен понятием «модульный дом».

В целом изменения направлены на улучшение социального пакета военнослужащих, регламентацию прохождения воинской службы, также в законодательстве уточнены некоторые понятия и введены новые.

– Что изменилось в плане социальной защищенности военнослужащих?

– Мы проработали блок вопросов по жилищному обеспечению. Конкретизировали случаи приватизации жилья из государственного жилищного фонда лицами, уволенными с воинской службы, детализировали понятие «член семьи».

Военнослужащий может уволиться со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов. И если его выслуга в календарном исчислении составляет двадцать и более лет, то он получает право приватизации жилья на безвозмездной основе.

Мы определили категорию лиц, имеющих право на безвозмездную приватизацию жилья. Таким правом обладают военнослужащие с выслугой десять и более лет, содержащие на иждивении ребенка-инвалида. Внесено еще одно важное дополнение: для категории «инвалид с детства» норма по приватизации работает независимо от возраста. При выплате подъемного пособия в круг семьи входят супруги и дети.

На практике были случаи, когда лица, уволенные с воинской службы, не успевали при жизни приватизировать жилье, и его семья лишалась этой возможности. По новому законодательству в случае смерти военнослужащего это право переходит наследникам. И это, согласитесь, справедливо по отношению к семье защитника Родины.

Были также нюансы c определением членов семьи. В новой редакции закона к ним относятся супруги, совместные или одного из них дети, в том числе и ребенок с инвалидностью. Причем для категории инвалид с детства возраст не имеет значения. К членам семьи не относятся дети от предыдущего брака, проживающие по решению суда раздельно.

Не могут приватизировать жилище из государственного жилищного фонда те, кто получил денежную компенсацию при увольнении по состоянию здоровья, в случае смерти супруга, взамен права безвозмездной приватизации, а также для оплаты аренды жилища с последующим его выкупом.

И еще одно новшество. По прежнему законодательству право приватизации жилища было только у военнослужащих, состоявших на воинской службе десять и более лет по состоянию на 1 января 2013 года. Теперь эта временна́я привязка исключена. У военнослужащих при выслуге десять и более лет возникает право приватизации жилища по остаточной стоимости.

– Известно, что сегодня законодательством предусмотрены разные варианты решения квартирного вопроса. При этом периодически мы видим демарши военных пенсионеров, поднимающих жилищную проблематику. Почему так происходит?

– Действительно, сегодня военнослужащим предоставлена возможность выбора. Не обеспеченные жильем военнослужащие могут проживать в служебном жилье или получать ежемесячные жилищные выплаты для оплаты аренды. Можно также приобрести квартиру, получив ипотечный кредит. В этом случае ежемесячные жилищные выплаты пойдут на его погашение.

Пересмотрен также порядок при получении жилищных выплат в связи с увольнением. Военнослужащий получает единовременную жилищную выплату за период необеспеченности жильем. Нет необходимости доказывать периоды, когда он нуждался в жилище. Нужно только представить документы, подтверждающие факт того, что государство не обеспечило его жильем. При этом минусуются периоды, когда у военнослужащего или его супруги было жилье на праве собственности, или семья проживала в служебном помещении.

Законодательством предусмотрено также исключение возможности двойного обеспечения жилищем.

По категории бывших военнослужащих, прослуживших более 10, но менее 20 лет, вопрос тоже решен на законодательном уровне. Поправки в жилищное законодательство, вступившие в силу с 2018 года, позволяют им после увольнения обменять служебную жилплощадь, находившуюся в закрытых и обособленных военных городках на другое жилье из государственного жилого фонда с последующей приватизацией.

– Судя по публикациям, в военных медицинских учреждениях наблюдается нехватка кадров. Появились ли правовые рычаги для решения этого вопроса?

– Последние события показали востребованность медицинского направления. Военные медики прошли испытание пандемией, через январское потрясение. При этом проявилась нехватка медицинских кадров в военных учреждениях лечебного профиля.

В этой связи в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» внесены поправки по увеличению возраста призываемых офицеров запаса медицинской службы – с 29 до 32 лет. Норма позволит медицинским специалистам получить полное образование и будет способствовать снятию проблемы кадрового голода.

– Какие еще неурегулированные вопросы решены законодательно?

– В повседневной деятельности возникало немало моментов, которые требовали законодательного закрепления. Были вопросы по непрерывности службы военнослужащих, уволенных из спецгосорганов или с воинской службы. Теперь по закону с момента увольнения и до повторного поступления на воинскую службу по контракту установлен трехмесячный срок.

Увеличен возрастной ценз при поступлении на воинскую службу с 30 до 32 лет и 6 месяцев. Ранее возраст для впервые поступающих на воинскую службу по контракту был до 30 лет.

Допускается продление срока воинской службы сверх предельного возраста до 5 лет всем категориям военнослужащих. В этом случае решение принимает первый руководитель государственного органа. До введения изменений в закон эта норма распространялась только на медицинский, летный составы, сотрудников органов военной прокуратуры, а также профессорско-преподавательский состав.

В обновленном законодательстве закреплены требования по физическим и морально-психологическим качествам военнослужащих. Ранее они были установлены на уровне подзаконных актов. Введено понятие совершения «проступков, дискредитирующих воинскую службу».

К ним относятся действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением служебных обязанностей, подрывающие авторитет воинской службы в глазах граждан. Недопустимо использование служебного положения в корыстных целях, для оказания услуг, занятие предпринимательской деятельностью, коммерческим посредничеством, участие в азартных играх денежного или имущественного характера. Особая ответственность лежит на военнослужащих, связанных с бюджетными операциями и сохранением вверенного государственного имущества.

В то же время установлен порог материальной ответственности при ущербе, причиненном по неосторожности. Причем он дифференцированный. Военнослужащие по контракту несут материальную ответственность в пределах девяти месячных денежных содержаний, по призыву – не более пяти. Ответственность военнообязанных, призванных на воинские сборы, установлена на уровне одной месячной заработной платы. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае умышленного причинения ущерба.

Благодаря поправкам, появилась возможность ставить на воинский учет лиц, временно проживающих в определенных населенных пунктах. Конкретизирована также отсрочка от срочной воинской службы по семейному положению. Основанием для отсрочки от призыва служит брак, а также нахождение на воспитании одного либо двух детей. Но эта норма не относится к офицерам запаса.

Все принятые изменения и дополнения снимают коллизии, возникавшие в повседневной деятельности. Это, конечно, не исключает появления других вопросов. Спорные моменты и актуальные вопросы тщательно изучаются, по ним проводятся консультации и согласования с другими ведомствами. Так что делается все для того, чтобы практика шла в ногу с законом.