Что новый год нам принесет: нумеролог рассказала о новых этапах жизни в 2025 году

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2025 год по нумерологии будет под знаком 9 - числа завершений, трансформаций и гуманности. Это число также акцентирует внимание на духовном поиске, прощении и готовности помогать другим. Корреспондент Kazpravda.kz побеседовала с психологом и практикующим нумерологом Айнур Ищановой, которая рассказала о том, какие важные события и возможности принесет предстоящий год, а также, как правильно настроиться на его энергетику для гармоничного и осознанного движения вперед

«Предстоящий год идет под вибрацией цифры 9, которая замыкает в себе все предыдущие цифры от 1 до 9. Этот год насыщен глубокими переменами. Его отличие от всех предыдущих заключается в том, что именно в 2025 году необходимо принимать решения, которые откладывались ранее. Этот год требует завершения начатых дел, освобождения от прошлого и всего лишнего. И речь идет не только о вещах или делах, но и о людях, которые уже не способствуют нашему развитию», - рассказала нумеролог.

Айнур добавила, что 2025 год будет ярким и насыщенным, но в то же время он подведет итоги большей части жизненных процессов. Многие смогут освободиться от всего негативного, что происходило или происходит в их жизни, будь то абьюзивные отношения, лживая дружба или неудачные начинания.

«Особое внимание стоит уделить тому, что в 2025 году не рекомендуется официально регистрировать отношения. Нумерологи советуют влюбленным парам пожить в гражданском браке, не оформляя документы, поскольку этот год более подходит для завершения старых циклов, чем для начала новых. Год больше подходит для подведения итогов и размышлений о том, почему мы до сих пор не с тем человеком, не на той работе или не в том городе. Это время для того, чтобы разобраться, что тянет нас вниз, забирает нашу энергию, и что нужно изменить в жизни. 2025 год идеален для подчищения старых следов, но начинать нечто совершенно новое следует с осторожностью. Не стоит заключать важные контракты или сделки, особенно если речь идет о недвижимости, поскольку такие операции могут быть неудачными», - рассказала Айнур.

Собеседница отметила важность воспоминаний и почитания прошлого.

«2025 год также благоприятен для воспоминаний о прошлом, особенно если речь идет о наших ушедших родственниках. Это время для того, чтобы почтить их память, читать молитвы и отдавать дань уважения. Процесс очищения и уважения к прошлому будет способствовать внутреннему исцелению и подготовке к новым этапам в жизни», - продолжила нумеролог.

Специалист рассказала, что число 9 связано с темами духовности и самопознания, и 2025 год будет особенно удачным для тех, кто стремится к личностному росту, хочет изучать философию, углубляться в практики саморазвития. Это время, когда стоит обратить внимание на внутренние переживания, поразмышлять о смысле жизни и провести глубокую работу над собой.

Кроме того, 9 — это число гуманности и альтруизма. Множество людей почувствуют потребность помочь другим, стать более открытыми и отзывчивыми. Год будет подходящим для волонтерской деятельности и социальных проектов, а также для того, чтобы быть поддержкой для близких, считает спикер.

Нумеролог отметила, что число 9 связано с исцелением, прощением и отпусканием.

«Это время, когда важно научиться прощать — не только других, но и себя. Многие люди будут освобождаться от эмоциональных тяжестей, обид, которые накопились за годы. Это не только избавление от негативных эмоций, но и процесс трансформации, который позволяет двигаться вперед, не неся за собой груз прошлого. Это очень важный аспект года, и те, кто будет работать над собой, могут ожидать значительных изменений в своей жизни. Начните с малого. Попробуйте ежедневно прощать себе и другим небольшие обиды, накапливающиеся в повседневной жизни. Работайте с собственными чувствами, не осуждайте себя за прошлые ошибки. Также полезно вести дневник, где можно записывать свои переживания, чтобы выплеснуть эмоции и осознанно отпускать их», - поделилась собеседница.

Нумеролог рассказала, как можно правильно подготовиться к 2025 году, чтобы извлечь максимум из его энергии. Для того, чтобы максимально эффективно использовать энергии 2025 года, она рекомендует людям начать с очищения. Необходимо завершить старые дела, расстаться с теми вещами и отношениями, которые уже не служат вам. Это хороший момент для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, избавиться от всего лишнего и освободить пространство для новых возможностей.

Айнур советует не забывать также и о духовной практике — медитации, молитвах, самопознании. Число 9 связано с завершением важных этапов в жизни. 2025 год станет временем, когда многие почувствуют потребность закрыть старые главы — в личных отношениях, карьере или других сферах жизни. Она добавила, что число 9 также связано с глобальными изменениями в обществе.