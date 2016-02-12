Экономика

Что нужно для получения компенсации по депозитам в ЖССБ

В АО "Жилстройсбербанк Казахстана" рассказали о процедурах оформления документов на получение выплат курсовой разницы по депозитам, передает Kazpravda.kz.

Так, для получения компенсации необходимо:

1) заключить дополнительное соглашение к договору о ЖСС вкладчиком для целей получения компенсации и присоединения к Общим условиям договора о ЖСС путем подписания электронной цифровой подписью вкладчика:
- на интернет-портале электронного правительства www.egov.kz;
- на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.

2) подать заявление для целей получения компенсации путем обращения в отделения банка клиентом, получившим жилищный заем с 19 августа 2015 года, или наследником. Для заключения дополнительного соглашения к договору о жилстройсбережениях необходимо иметь электронно-цифровую подпись.

Заключить допсоглашение и подать заявления можно до 31 мая 2016 года.

По вопросам получения электронно-цифровой подписи можно обратиться в контакт-центр E-gov по номеру 1414 либо в ближайший ЦОН с документом, удостоверяющим личность, и USB-флеш-накопителем для сохранения электронно-цифровой подписи.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в контакт-центр банка по номеру 300.

Ранее сообщалось, что ЖССБ выплатит компенсацию владельцам свыше 467 тысяч договоров о ЖСС, в том числе имеющим вклады объемом более 1 миллиона тенге, каких-либо ограничений по сумме вклада не предусмотрено. Общая сумма вкладов, подлежащих компенсации, на сегодняшний день составляет 171,9 миллиарда тенге.

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