Что нужно для получения компенсации по депозитам в ЖССБ

Экономика
В АО "Жилстройсбербанк Казахстана" рассказали о процедурах оформления документов на получение выплат курсовой разницы по депозитам, передает Kazpravda.kz.
Так, для получения компенсации необходимо:
1) заключить дополнительное соглашение к договору о ЖСС вкладчиком для целей получения компенсации и присоединения к Общим условиям договора о ЖСС путем подписания электронной цифровой подписью вкладчика:
- на интернет-портале электронного правительства www.egov.kz;
- на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.
2) подать заявление для целей получения компенсации путем обращения в отделения банка клиентом, получившим жилищный заем с 19 августа 2015 года, или наследником. Для заключения дополнительного соглашения к договору о жилстройсбережениях необходимо иметь электронно-цифровую подпись.
Заключить допсоглашение и подать заявления можно до 31 мая 2016 года.
По вопросам получения электронно-цифровой подписи можно обратиться в контакт-центр E-gov по номеру 1414 либо в ближайший ЦОН с документом, удостоверяющим личность, и USB-флеш-накопителем для сохранения электронно-цифровой подписи.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в контакт-центр банка по номеру 300.
Ранее сообщалось, что ЖССБ выплатит компенсацию владельцам свыше 467 тысяч договоров о ЖСС, в том числе имеющим вклады объемом более 1 миллиона тенге, каких-либо ограничений по сумме вклада не предусмотрено. Общая сумма вкладов, подлежащих компенсации, на сегодняшний день составляет 171,9 миллиарда тенге.
Так, для получения компенсации необходимо:
1) заключить дополнительное соглашение к договору о ЖСС вкладчиком для целей получения компенсации и присоединения к Общим условиям договора о ЖСС путем подписания электронной цифровой подписью вкладчика:
- на интернет-портале электронного правительства www.egov.kz;
- на интернет-ресурсе банка www.hcsbk.kz.
2) подать заявление для целей получения компенсации путем обращения в отделения банка клиентом, получившим жилищный заем с 19 августа 2015 года, или наследником. Для заключения дополнительного соглашения к договору о жилстройсбережениях необходимо иметь электронно-цифровую подпись.
Заключить допсоглашение и подать заявления можно до 31 мая 2016 года.
По вопросам получения электронно-цифровой подписи можно обратиться в контакт-центр E-gov по номеру 1414 либо в ближайший ЦОН с документом, удостоверяющим личность, и USB-флеш-накопителем для сохранения электронно-цифровой подписи.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в контакт-центр банка по номеру 300.
Ранее сообщалось, что ЖССБ выплатит компенсацию владельцам свыше 467 тысяч договоров о ЖСС, в том числе имеющим вклады объемом более 1 миллиона тенге, каких-либо ограничений по сумме вклада не предусмотрено. Общая сумма вкладов, подлежащих компенсации, на сегодняшний день составляет 171,9 миллиарда тенге.