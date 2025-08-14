Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. По прибытии он ознакомился с ситуацией вокруг казахстанских санаториев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов посетил стройплощадку нового корпуса санатория «Казахстан», где заслушал доклады вице-министров – науки и высшего образования РК Гульзат Кобеновой, туризма и спорта РК Серика Жарасбаева, руководителя Медцентра Управления делами Президента РК Алексея Цоя - о состоянии четырех казахстанских объектов курортно-рекреационной зоны, расположенных на территории Кыргызстана.

А также о планах по их поэтапной модернизации в партнерстве с инвесторами.

Премьер-министру было доложено, что строительство нового корпуса санатория «Казахстан» ведется в плановом режиме: завершены демонтажные и земляные работы, продолжается устройство фундамента и монолитного каркаса основных корпусов, коттеджей и хозблока.

Запланирована реновация дома отдыха «Самал» вместимостью до 500 мест. На сегодня уже определен инвестор, подготовлен проект инвестиционного соглашения, ведется разработка проектно-сметной документации для строительства современного 3-4-звездочного отеля с круглогодичным функционированием.

По спортивно-оздоровительному лагерю «Университет» в селе Бостери (Иссык-Кульская область) разрабатывается концепция развития курортно-рекреационной зоны. Ведутся переговоры с инвесторами о реконструкции объекта, на базе которого будет создана спортивная инфраструктура для тренировок казахстанских спортсменов – тренажерные залы, бассейны и др.

Также совместно с казахстанским инвестором прорабатывается вопрос ремонта спортивно-оздоровительного центра «Олимп», реконструкции действующих объектов и строительства дополнительных спортивных сооружений.

Премьер-министр поручил ответственным министерствам и заинтересованным государственным организациям ускорить процедуры и обеспечить своевременную реализацию проектов. Работа находится на контроле правительства Казахстана.