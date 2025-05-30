Май - это когда погода еще не совсем летняя, но уже хочется легкости, приключений и немного вдохновения. И, судя по культурным предпочтениям казахстанцев, мы умеем выбирать развлечения с настроением. Разбираемся, какие фильмы, треки и книги сделали май ярче

Какие фильмы казахстанцы смотрели в мае на Кинопоиске

Зрители в Казахстане отдавали предпочтение историям с харизмой, юмором и экшеном. И не всегда — с хэппи-эндом. Но именно в этом и прелесть весеннего настроения: хочется и посмеяться, и задуматься, и погрузиться в кино-приключение: «Кәрі қыз», «Арамызда Стамбұл», «Мәди in China», «Батя 2. Дед», «Тамыр».

Новинки июня на видеосервисе

Летние киноновинки уже ждут своего зрителя. В подборке - разнообразие жанров: от легких комедий до исторической драмы и брутальных экшн-фильмов.

«Крейвен-охотник» — фильм о супергерое, которого вы точно еще не знали. Молодой Сергей Кравинов (в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона) бросает вызов всему миру, чтобы доказать – он величайший охотник на планете. Смесь брутальности, боевого духа и мрачной эстетики.

«Сокровища гномов» (скоро) — главный герой Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов. Теперь ему придется постараться, чтобы убедить их в своей «чистоте помыслов» и добраться до сокровищ.

«Туда» (скоро) — дорожная комедия с оттенком философии. Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1 500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций на пути друг к другу.

«Копы 667» — сериал о жизни двух городских полицейских, которые изо дня в день самоотверженно противостоят криминальному миру. Эти двое ни на секунду не сомневаются в собственной крутости, поэтому уверенно называют себя копами. Конечно, при встрече лицом к лицу с реальными преступниками, у парней иногда не все идет по намеченному плану.

«Молда» — главный герой фильма – один из самых опасных казахстанских бандитов, однажды отказывается выполнять приказ босса. Он становится предателем, а значит мишенью для бывших сообщников. Матерый преступник быстро скрывается, но за ним начинают охотится самые опасные головорезы. Вскоре мужчина находит убежище в старой мечети. Вот только и здесь он вздрагивает из-за каждого шороха, ему постоянно кажется, что преследователи уже здесь, за дверью. В стенах мечети экс-бандит впервые в жизни задумывается о том, что криминал надо оставить в прошлом. Кассовые сборы кинопроката — более 1,1 млрд тенге.

«Эмир Самарканда. Bahodir Yalangto'sh» — история Ялангтуша Баходира — самаркандского полководца, политика и правителя XVII века. Под его началом возводились величественные сооружения, изменившие облик Самарканда, и именно он стал инициатором строительства знаменитой площади Регистан.

Что послушать в Яндекс Музыке ко Дню защиты детей?

Казахстанских слушателей Яндекс Музыки ждет бонус: к детскому празднику любимые артисты на время сменили образы – теперь на их аватарках размещены детские фото. Загляните в Яндекс Музыку и узнайте, как выглядели маленькие Say Mo, Asiya или Dose. Среди артистов десятки имен: 6ellucci, De Lacure, Plecto, Akha, Moreart, Anel Renaldi, JamanT, Darrem, Qontrast, qost, Liili, Ayau, Dose, M’Dee, Rick, Arthur, ACE, kilemger, Introvert, Say Mo, MYSADEYES, davidchi и другие. У кого-то бантики и школьная форма, у кого-то панама и мороженое, но всех объединяет одно: музыка в сердце с самого детства.

А еще сервис запустил не просто подборку, а целый мир для маленьких слушателей. Теперь у детей есть своя страничка в музыкальной экосистеме — с любимыми песнями, подкастами, колыбельными и сказками. В том числе — на казахском языке.

Казахские народные сказки и колыбельные

Мягкий голос, простые сюжеты, знакомые с детства мелодии — все, что помогает малышу почувствовать безопасность и связь с корнями. Эти аудиосказки и колыбельные можно слушать перед сном или включать в дороге.

Сказки народов мира и подборки по возрасту

Если вам важно, чтобы ребенок узнавал о других культурах и постепенно рос в аудио-формате — вас ждет отдельная коллекция сказок: от европейской классики до восточных историй. А чтобы не потеряться — сказки удобно отсортированы по возрастам.

Вселенные героев: от «Смешариков» до «Фиксиков»

Помните, как в детстве вы крутили одну и ту же кассету с мультяшными песенками? Сегодня у каждого героя — целая музыкальная страничка. «Три кота», «Синий трактор», «Маша и Медведь», «Фиксики», «Любознаец», «Холодное сердце», «Смешарики» — теперь все песни из любимых мультиков можно слушать в хорошем качестве.

А если хочется развивать?

В подборке есть и подкасты-развивайки — без перегруза, с простыми темами, которые объясняют детям, как работает мир. А для тех, кто любит просто танцевать на кухне или подпевать в машине — музыкальные хиты для детей.

Что читали в Яндекс Книгах?

Май – время, когда книжка на подоконнике или в дороге особенно уместна. Чем же пополнили казахстанцы список must read в прошлом месяце?

В списке фаворитов месяца: книга-конспект от Джейсона Бэррона в иллюстрациях и схемах «MBA в картинках: Два года бизнес-школы в одной книге»; книга Ларри Кинга «Кез Келген Адаммен, Кез Келген Уақытта және Кез Келген Жерде Сөйлесу Өнері. Тиімді тілдесу құпиялары»; «Расширение границ мышления. Как преодолеть внутренние ограничения и раскрыть свой потенциал» Гу Дяня; комикс Дебби Танг «Быть вместе»; новый роман Адрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом».

Топ аудиокниг месяца

«30 привычек за 30 дней» — практичный гид по быстрой трансформации жизни через простые ежедневные действия. «Магия утра» — вдохновляющее руководство по созданию утреннего ритуала, который меняет жизнь. «Четвертое крыло» Ребекки Яррос — захватывающая фэнтези-история о девушке, оказавшейся в смертельно опасной академии драконьих всадников. «Дел до ж*пы» Деймона Захариадиса — остроумная и честная книга о том, как не утонуть в бесконечных задачах. «Расширение границ мышления» Гу Дянь — мощный инструмент для тех, кто хочет преодолеть внутренние блоки и выйти на новый уровень мышления.

Что читать в июне: летняя подборка книг на любой вкус

В июньской подборке книги, которые одновременно развлекают, вдохновляют и дают пищу для размышлений.

8 книг, чтобы понять Центральную Азию - в подборку книг вошли классические и современные писатели Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Дело было в Алматы, или Алмазные двери» Эльдара Воронцова — загадочный и лиричный роман-путешествие по улицам и тайнам Алматы. «Нежить Пржевальского: Каждый мерген желает знать, где прячется жезтырнак» Омара Хайдарова - детектив, в котором оживают мифы Центральной Азии. «Научись уже делать картинки! «Учебник» маминой подруги, или Книга-презентация. Визуальные принципы мультимедиа для начинающих» Гулим Амирхановой - полезное пособие по визуальному мышлению и медиа-дизайну с нуля, издание на казахском и на русском языках.«Моя дочь — миллионер: Как создать капитал для ребенка» от Владимира Савенка - практичная инструкция, как накопить капитал для ребенка.

Что почитать летом с детьми

Яндекс Книги подготовил книжные подборки для самых маленьких читателей. Лучшие истории для детей и подростков, комиксы и аудиокниги для каникул: от веселых приключений до добрых сказок, которые захочется слушать снова и снова.