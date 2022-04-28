Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане

На рассмотрении Конституционного совета находится проект изменений и дополнений в Конституцию. Поправки коснутся 33 статей Основного закона, то есть фактически – трети Конституции, что показывает масштабность и фундаментальный характер намеченной реформы.

Возможно, для неспециалиста будет очень сложно сориентироваться в таком большом количест­ве поправок. Между тем все эти поправки взаимосвязаны друг с другом и имеют общую концептуальную логику.

Поэтому, обсуждая отдельные пункты, важно не упустить общую картину в целом. Поскольку цель конституционной реформы – системная трансформация действующей политической модели.

Первое. Произойдет перераспределение ряда властных полномочий: как от Президента к Парламенту, так и от центральной власти к региональной.

Второе. Завершится окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике. Устанавливается классическая модель, где президент – это равноудаленный политичес­кий институт, не обладающий какими-то сверхисключительными полномочиями и привилегиями.

Третье. Усилится роль и повысится статус палат Парламента: внедрение смешанной модели формирования Мажилиса, расширение контрольных функций Парламента, оптимизация законодательных процедур.

Четвертое. Расширится участие населения в управлении страной: выборы депутатов Мажилиса по одномандатным округам, внедрение механизма отзыва депутатских мандатов, назначение акимов областей на альтернативной основе с согласия депутатов маслихатов.

Пятое. Усилятся механизмы защиты конституционных прав граждан: создается Конституционный суд, уполномоченному по правам человека предоставляются конституционные гарантии и иммунитет, на конституционном уровне запрещается смертная казнь.

Таким образом, в результате реформ будет выстроен новый, более оптимальный баланс взаимо­отношений ветвей власти и эффективный диалог государства и общества. Все это создает основу для перехода к новой модели государственного устройства – Второй республике.