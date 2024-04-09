Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?

Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь хотя бы на примере генерации веселых картинок и незамысловатых школьных сочинений. Тем не менее ИИ как явление по-прежнему остается загадкой для большинства.

О перспективах и пользе искусственного интеллекта своим видением в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций поделились авторитетные спикеры. И, пожалуй, самым интригую­щим в повестке встречи оказался вопрос создания суперкомпьютера.

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) Ростислав Коняшкин развеял излишне усложненные представления на этот счет.

– Суперкомпьютер не есть нечто космическое! Это крупные серверные мощности, работающие на базе технологий видеокарт, которые разместятся в центре обработки данных нашей организации. Уже подготовлена вся необходимая инфраструктура. Услуги будут предоставляться госсектору, серверскому сообществу, научным организациям, представителям стартапов и бизнеса, – разъяснил глава НИТ.

По словам также присутствующего на брифинге директора департамента развития инноваций МЦРИАП Дархана Мырзабаева, по поручению Главы государства суперкомпьютер с использованием наиболее современных технологий будет запущен компанией Group 42 совместно с фондом «Самрук-Қазына» до конца 2024 года.

Как видят реализацию этого проекта в самом Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК?

– Построение технологической инфраструктуры – суперкомпьютера – предполагается в виде аренды и закупа вычис­лительных мощностей с размещением в специализированных центрах обработки данных. Объем вычислительных ресурсов, необходимых для ИИ, будет определяться в соответствии с потребностями госорганов, высших учебных заведений, научного сообщества и частного сектора. Секторы экономики получат значительные выгоды от искусственного интеллекта, включая информационные технологии, финансовые услуги. Суперкомпьютер будет служить для разработки моделей ИИ, поэтому он должен быть доступен как научным, академическим кругам, так и для коммерческого использования при создании ИИ-продуктов, удовлетворяя тем самым возрастающий спрос в этой сфере на вычислительные ресурсы, – прокомментировал директор департамента.

Эксперт выразил уверенность в том, что запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Цент­ральной Азии в области развития ИИ и предоставит возможность аренды вычис­лительных мощностей для отечественных компаний и сопредельных стран.

Возникает вопрос: а как все будет оформ­лено законодательно? В МЦРИАП разъяс­нили и этот момент.

В рамках создания и утверждения нормо­творческой базы ведомством сформирован проект Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы на основе анализа международного опыта в области разработки стратегий искусственного интеллекта. Проект включает в себя анализ текущей ситуации, обзор международного опыта, видение реализации развития ИИ, основные принципы и подходы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты.

Кроме того, как сообщили на площадке СЦК, профильным министерством совместно с экспертным сообществом и Институтом парламентаризма Мажилиса Парламента РК ведется работа по разработке целостного документа, закрепляющего руководящие принципы цифровизации. Разработка Цифрового кодекса внесена в проект Плана законопроектных работ на 2024 год.

В документе будут предусмотрены нормы по применению технологий ИИ, безопас­ному функционированию ИИ-систем, принципы этики, обеспечение информационной безопасности в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

К слову, документ призван ответить и на такой вопрос: как будут регулироваться авторские права при применении искусственного интеллекта?

– Этот момент находится на контроле у министерства. В большинстве стран, насколько нам удалось изучить международный опыт, планируется, что человек, который использовал какую-либо модель искусственного интеллекта, тот же чат GPT, и будет являться будущим владельцем авторских прав. Но в каких-то государствах есть идея сделать правообладателем сгенерированных ИИ-продуктов самого владельца модели, – пояснил Ростислав Коняшкин.