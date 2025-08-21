Что волнует столичных педагогов

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане прошло Августовское совещание «Білім келешегі: адал азамат – кәсіби маман»

фото Игоря Бургандинова

Масштабное мероприятие посетили тысячи педагогов, директоров школ и методистов. Цель совещания – обсудить актуальные вопросы образования перед началом учебного года, наметить общие задачи и обменяться опытом.

Открывая совещание, замес­титель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев подчеркнул, что роль учителя в современном обществе меняется.

– Учитель становится не просто источником знания, а навигатором – человеком, который помогает ученику формировать мировоззрение и ориентироваться в потоке информации... Сегодняшние дети сами находят больше информации, чем мы с вами. Но никто не заменит взаимное теплое общение между учителем и ребенком, – констатировал заместитель Премьер-министра.

По его словам, детям вместе с образованием важно прививать ценности, основанные на нацио­нальных традициях.

– Прежде всего нам нужны әділдік – справедливость, қонақжайлылық – гостеприимство и адамгершілік – человечность, – перечислил Ермек Кошербаев.

О ситуации с развитием столичных школ, детсадов и колледжей рассказал руководитель управления образования г. Астаны Касымхан Сенгазыев. Каждый год количество детей в столице растет. Так, если в прошлом году 14 тыс. выпускников окончили школы, то в этом в первый класс идут более 30 тыс. детей. Всего же в 203 школах города получают знания свыше 310 тыс. детей.

– Последние три года одной из актуальных проблем была нехватка ученических мест, – отметил Касымхан Сенгазыев. – Сегодня этот вопрос решается. В результате активного строи­тельства трехсменные школы исключены. В 2025 году мы открываем 14 школ, восемь из них – к 1 сентября. Работа в этом направлении будет продолжена.

Касымхан Сенгазыев остановился на реализации единой программы воспитания «Адал азамат». По его словам, воспитательная работа во всех организациях образования строится на основе этой программы. Главная ее цель – воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Сама система воспитания основана на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества.

– Сегодня мы должны сформировать в обществе правильный образ учителя. Он не только преподает урок, но и формирует личность, является путеводителем для ребенка. Воспитание – это неотделимая часть образования, ведь каждое слово и действие учителя – пример для ученика, – подчеркнул руководитель управления образования.

В рамках совещания выступили и педагоги. Так, учитель начальных классов школы-гимназии № 97 Елдана Кампит поделилась своими мыслями о профессии.

– Быть учителем – особая ответственность. Сегодня ребенка воспитывают не только школа и родители, но и общество. У нас важная миссия, мы взращиваем поколения. Меня постоянно волнует вопрос о том, как дать детям знания и одновременно вложить в них важные качества и ценности, быть для них примером, – отметила она.

Учитель физики школы-гимназии № 87 Кенес Дауыл связал в своем выступлении науку и творчество Абая:

– Когда мы слушаем песни и стихотворения Абая, мы получаем энергию. По закону физики энергия не возникает из ничего и не исчезает в никуда. Слова – это источник и проводник энергии. Поэтому народ не зря говорит: «Доброе слово – половина счастья».

Кенес Дауыл провел параллель: сегодняшние дети – это лампы, которые необходимо зажечь.

– А топливом для этого является знание. Мы же должны овладеть различными методиками, технологиями, чтобы зажечь огонь в детях и не погасить его, – вдохновенно говорил учитель, вызвав аплодисменты в зале.

В ходе совещания выступили заместитель директора по учебно-производственной работе Технологического колледжа Байжигит Болсхан, инноватор Google и эксперт в области EdTech Мария Рубан и другие спикеры. Они обсудили насущные вопросы использования на уроках искусственного интеллекта, повышения квалификации, инклюзивного образования.

В рамках форума в столице прошли панельные сессии по теме развития дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и педагогический хакатон «Инновации, сотрудничество, ускорение». Также участники посетили выставку образовательных технологий и программ.

Развивая конструктивный диалог

