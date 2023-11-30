Чтобы «летать» по Сети

Если в начале этого года требованиям соответствовали только 19% школ, то на сегодня скорость Интернета увеличили в 65% школ страны. Как отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов, ведомством совместно с МЦРИАП в текущем году утверждены требования к скорости Интернета в школах.

– Проведена инвентаризация технологии подключения к Сети по всем школам для обеспечения скоростным Интернетом и полноценного использования цифровых решений в учебном процессе. По итогам определен перечень школ с низкой скоростью для их подключения к технологии Starlink. В рамках пилотного проекта запланировано поэтапное подключение указанных школ к технологии Starlink до июня 2024 года, – сказал вице-министр просвещения.

К слову, «пилот» с подключением к технологии Starlink уже стартовал в десяти сельских школах Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Если ранее скорость Интернета в них не превышала 4 Мбит⁄с, то с подключением она достигла 150 Мбит⁄с.

В целом до июня 2024 года планируется подключить к Интернету от SpaceX до 2 000 школ. Основная доля школ – в Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.