Чтобы не потерять себя

Вычеркнутые

из жизни годы

Шок, слезы, раскаяние – такие эмоции вызывает документальная лента, снятая по инициа­тиве областного надзорного органа. Проблема наркотиков, к сожалению, является для региона острой. По данным обл­прокуратуры, в 2024 году из оборота изъя­то почти 400 кг запрещенных веществ, ликвидированы две нарколаборатории с «синтетикой», одна – с каннабисом. Реаль­ные сроки по фактам производства и оборота запрещенных веществ получили 166 человек.

За криминальной статистикой – сломанные судьбы, разрушенные семьи, личные трагедии. По словам главного внештатного нарколога области Армана Дихамбекова, наркомания – неизлечимая зависимость. В медицине на сегодня нет ни одного известного метода терапии, который гарантировал бы успех. Полное выздоровление исключено, часто происходят рецидивы.

– Любую болезнь легче предупредить, чем лечить долго и с большими затратами, – отметил врач. – Наша молодежь – это будущее страны. Понимаю, что фильм тяжелый, его непросто смотреть. Но… его нужно смот­реть. Ребята должны знать, к чему приводит все, что связано с наркотиками.

Часть кадров снята в местах лишения свободы: бараки, решетки, колючая проволока, конвой… Все истории как под копирку: повелся на «замануху» легких денег, стал закладчиком, попался. В кадре заключенный по имени Дархан с тяжелым вздохом рассказывает: отбывать срок семь лет, в колонии уже полгода.

– Просто семь лет вычеркнул из жизни, – говорит парень. – Мог бы сейчас учиться, маме помогать, семью завести, жизнь устроить.

Если бы отмотать время назад, рассуждает Дархан, ни за что бы не клюнул на такой заработок.

У 26-летнего заключенного Асхата срок еще больше – 10 лет. И выйти раньше не получится – закон не позволяет. Опустив голову, парень с горечью кается: сделал несчастными всех своих близких, принес много горя землякам, подсаживая молодежь на «дурь».

Еще одной историей поделилась жительница Усть-Каменогорска: ее 23-летний сын, однаж­ды связавшись с наркосетью, увяз в ней, как в паутине. Сейчас отбывает 10-летний срок.

– Каждое утро встаю и понимаю: сына нет дома, – сквозь слезы рассказывает женщина. – Иду на работу, потому что надо, живу «на автомате». Страшно понимать, что твой ребенок сам себе жизнь сломал.

Карающий меч

без рукояти

В первые дни нового года Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в закон о противодействии незаконному обороту наркотиков. По словам члена общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК, док­тора юридических наук Куата Рахимбердина, таким образом реализованы поручения, данные в ходе Национального курултая в марте 2024 года. Закон усиливает ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков и в то же время смягчает наказание для закладчиков. Государство демонстрирует стремление найти баланс между жесткими карами против наркобизнеса и дифференцированным подходом к исполнителям – низшему звену, куда часто попадают под давлением или в силу тяжелых жизненных обстоятельств.

– Проблема наркомании и нарко­бизнеса в Казахстане требует не только усилий правоохранительных органов, но и активного участия институтов гражданского общества, – дал комментарий юрист. – Пора признать: репрессии и запреты бьют лишь по верхушке айсберга. Уголовное наказание легко может превратиться в карающий меч без рукояти. Пока не будут решены основные проблемы современного общества – социаль­ное расслоение, несправедливость, безработица, низкое качество образования, коррупция, отсутствие социальных лифтов, борьба с наркоманией будет

малоэффективной.

Часть работы по профилактике социального зла взяли на себя в областном наркодиспансере. Здесь составили условный портрет восточноказахстанского наркомана: это мужчина (среди состоящих на учете женщин всего около 10%) 20–40 лет, житель города, с общим школьным или средним специальным образованием, неженатый.

Два эпизода, снятые для фильма «Иллюзия свободы» в мед­учреждении, подтверждают предположения специалистов. В первом сюжете 20-летний молодой человек по имени Руслан описывает, как под влиянием Интернета и фильмов решил попробовать «синтетику». Сначала возникало ложное чувство счастья, пришли эмоции, которых он раньше не испытывал. Было любопытно. Но все стремительно переросло в зависимость. Одиннадцать месяцев зависимос­ти! Сидя на табурете посреди больничной палаты, больше похожей на клетку, юноша горько признается: «Ты теряешь себя, становишься каким-то животным, тратишь на наркотики все деньги, которые зарабатываешь». Когда деньги закончились, Руслан стал занимать у родных и знакомых, набрал кредитов… «Все в итоге потерял», – вздыхает он.

Тягостное чувство оставляет эпизод с бывшим пациентом дис­пансера Александром. Мужчина описывает, как в 22 года подсел на «травку» и следом на героин. Очнулся он лишь тогда, когда все лучшее и дорогое в его жизни превратилось в руины. Последние двадцать лет экс-наркоман в «завязке», работает в организации, помогающей другим избавиться от зависимос­ти. «Никогда не употребляйте наркотики, – заклинает он в кадре. – Ваша зависимость становится проблемой для всех окружающих».

Государство плюс гражданское общество

В наркодиспансере говорят, что реальные достоверные истории, как правило, производят на молодежную аудиторию нужный эффект. Неокрепшие умы, к сожалению, падки на сомнительную романтику, тинейджеров легко уверить, что они этакие супермены – неуловимые и недосягаемые для закона, что им все сойдет с рук. Поэтому чем чаще показывать молодым дейст­вительность, тем лучше. Плачут мамы, рассказывают о поломанных судьбах их сыновья. На зрительскую аудиторию такие кадры действуют отрезвляюще.

На встречах в школах и колледжах врачи не устают объяснять последствия употребления нар­котиков. Медики описывают, как разрушается нервная система, теряются когнитивные способности, идет грубая деградация личности. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Сейчас специалисты получили в помощь фильм, который по решению областного координационного совета будет показан школьникам, учащимся колледжей и студентам вузов. Проект стал примером объединения усилий различных ведомств – правоохранительных органов, образования, здравоохранения. Кроме того, прокуроры предложили пилот «STOPнаркотикам!», чтобы поощрять деньгами граж­дан в случае, если они передадут подтвержденную информацию о наркопреступ­лениях. В руководстве области инициативу уже поддержали.

– Закон есть, он подписан Главой государства, – заключил Куат Рахимбердин. – И чтобы правовые нормы стали по-нас­тоящему действенными, потребуется большая работа. Нам нужно расширять программы профилактики, реабилитации и трудовой интеграции лиц, находящихся в группе риска. Нужно искоренять коррупцию, разрушать пресловутые «крыши» наркобизнеса, создавать реальные перспективы для молодежи, развивать просветительские прог­раммы. Общество должно стать активным участником процесса противодействия наркомании и наркотизму. Иначе мы рискуем погрязнуть в бесконечном круговороте карательных мер, которые лишь загоняют проблему вглубь.