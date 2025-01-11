Чтобы не потерять себя Закон и Порядок 11 января 2025 г. 1:30 27 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Фильм «Иллюзия свободы» покажут учащимся в целях профилактики наркопреступности фото автора Вычеркнутые из жизни годы Шок, слезы, раскаяние – такие эмоции вызывает документальная лента, снятая по инициативе областного надзорного органа. Проблема наркотиков, к сожалению, является для региона острой. По данным облпрокуратуры, в 2024 году из оборота изъято почти 400 кг запрещенных веществ, ликвидированы две нарколаборатории с «синтетикой», одна – с каннабисом. Реальные сроки по фактам производства и оборота запрещенных веществ получили 166 человек. За криминальной статистикой – сломанные судьбы, разрушенные семьи, личные трагедии. По словам главного внештатного нарколога области Армана Дихамбекова, наркомания – неизлечимая зависимость. В медицине на сегодня нет ни одного известного метода терапии, который гарантировал бы успех. Полное выздоровление исключено, часто происходят рецидивы. – Любую болезнь легче предупредить, чем лечить долго и с большими затратами, – отметил врач. – Наша молодежь – это будущее страны. Понимаю, что фильм тяжелый, его непросто смотреть. Но… его нужно смотреть. Ребята должны знать, к чему приводит все, что связано с наркотиками. Часть кадров снята в местах лишения свободы: бараки, решетки, колючая проволока, конвой… Все истории как под копирку: повелся на «замануху» легких денег, стал закладчиком, попался. В кадре заключенный по имени Дархан с тяжелым вздохом рассказывает: отбывать срок семь лет, в колонии уже полгода. – Просто семь лет вычеркнул из жизни, – говорит парень. – Мог бы сейчас учиться, маме помогать, семью завести, жизнь устроить. Если бы отмотать время назад, рассуждает Дархан, ни за что бы не клюнул на такой заработок. У 26-летнего заключенного Асхата срок еще больше – 10 лет. И выйти раньше не получится – закон не позволяет. Опустив голову, парень с горечью кается: сделал несчастными всех своих близких, принес много горя землякам, подсаживая молодежь на «дурь». Еще одной историей поделилась жительница Усть-Каменогорска: ее 23-летний сын, однажды связавшись с наркосетью, увяз в ней, как в паутине. Сейчас отбывает 10-летний срок. – Каждое утро встаю и понимаю: сына нет дома, – сквозь слезы рассказывает женщина. – Иду на работу, потому что надо, живу «на автомате». Страшно понимать, что твой ребенок сам себе жизнь сломал. Карающий меч без рукояти В первые дни нового года Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в закон о противодействии незаконному обороту наркотиков. По словам члена общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК, доктора юридических наук Куата Рахимбердина, таким образом реализованы поручения, данные в ходе Национального курултая в марте 2024 года. Закон усиливает ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков и в то же время смягчает наказание для закладчиков. Государство демонстрирует стремление найти баланс между жесткими карами против наркобизнеса и дифференцированным подходом к исполнителям – низшему звену, куда часто попадают под давлением или в силу тяжелых жизненных обстоятельств. – Проблема наркомании и наркобизнеса в Казахстане требует не только усилий правоохранительных органов, но и активного участия институтов гражданского общества, – дал комментарий юрист. – Пора признать: репрессии и запреты бьют лишь по верхушке айсберга. Уголовное наказание легко может превратиться в карающий меч без рукояти. Пока не будут решены основные проблемы современного общества – социальное расслоение, несправедливость, безработица, низкое качество образования, коррупция, отсутствие социальных лифтов, борьба с наркоманией будет малоэффективной. Часть работы по профилактике социального зла взяли на себя в областном наркодиспансере. Здесь составили условный портрет восточноказахстанского наркомана: это мужчина (среди состоящих на учете женщин всего около 10%) 20–40 лет, житель города, с общим школьным или средним специальным образованием, неженатый. Два эпизода, снятые для фильма «Иллюзия свободы» в медучреждении, подтверждают предположения специалистов. В первом сюжете 20-летний молодой человек по имени Руслан описывает, как под влиянием Интернета и фильмов решил попробовать «синтетику». Сначала возникало ложное чувство счастья, пришли эмоции, которых он раньше не испытывал. Было любопытно. Но все стремительно переросло в зависимость. Одиннадцать месяцев зависимости! Сидя на табурете посреди больничной палаты, больше похожей на клетку, юноша горько признается: «Ты теряешь себя, становишься каким-то животным, тратишь на наркотики все деньги, которые зарабатываешь». Когда деньги закончились, Руслан стал занимать у родных и знакомых, набрал кредитов… «Все в итоге потерял», – вздыхает он. Тягостное чувство оставляет эпизод с бывшим пациентом диспансера Александром. Мужчина описывает, как в 22 года подсел на «травку» и следом на героин. Очнулся он лишь тогда, когда все лучшее и дорогое в его жизни превратилось в руины. Последние двадцать лет экс-наркоман в «завязке», работает в организации, помогающей другим избавиться от зависимости. «Никогда не употребляйте наркотики, – заклинает он в кадре. – Ваша зависимость становится проблемой для всех окружающих». Государство плюс гражданское общество В наркодиспансере говорят, что реальные достоверные истории, как правило, производят на молодежную аудиторию нужный эффект. Неокрепшие умы, к сожалению, падки на сомнительную романтику, тинейджеров легко уверить, что они этакие супермены – неуловимые и недосягаемые для закона, что им все сойдет с рук. Поэтому чем чаще показывать молодым действительность, тем лучше. Плачут мамы, рассказывают о поломанных судьбах их сыновья. На зрительскую аудиторию такие кадры действуют отрезвляюще. На встречах в школах и колледжах врачи не устают объяснять последствия употребления наркотиков. Медики описывают, как разрушается нервная система, теряются когнитивные способности, идет грубая деградация личности. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас специалисты получили в помощь фильм, который по решению областного координационного совета будет показан школьникам, учащимся колледжей и студентам вузов. Проект стал примером объединения усилий различных ведомств – правоохранительных органов, образования, здравоохранения. Кроме того, прокуроры предложили пилот «STOPнаркотикам!», чтобы поощрять деньгами граждан в случае, если они передадут подтвержденную информацию о наркопреступлениях. В руководстве области инициативу уже поддержали. – Закон есть, он подписан Главой государства, – заключил Куат Рахимбердин. – И чтобы правовые нормы стали по-настоящему действенными, потребуется большая работа. Нам нужно расширять программы профилактики, реабилитации и трудовой интеграции лиц, находящихся в группе риска. Нужно искоренять коррупцию, разрушать пресловутые «крыши» наркобизнеса, создавать реальные перспективы для молодежи, развивать просветительские программы. Общество должно стать активным участником процесса противодействия наркомании и наркотизму. Иначе мы рискуем погрязнуть в бесконечном круговороте карательных мер, которые лишь загоняют проблему вглубь. #наркотики #профилактика #фильм #наркопреступления #Иллюзия свободы