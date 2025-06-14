Об этом в преддверии Всемирного дня донора и Дня медицинского работника в Казахстане нам рассказали сотрудники Научно-производственного центра трансфузиологии.

В 2024 году только в столице было зарегистрировано 31 088 доноров. За одну процедуру они сдавали примерно 450 мл крови. И так были спасены жизни сотни тысяч человек. Отрадно, что регулярными донорами на сегодня являются молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Проявляют активность и граждане от 45 лет и старше.

– Нынешняя молодежь – очень ответственная, толерантная. Сейчас в целом другое общество. Оно меняется и на глазах становится более качест­венным, – отмечает председатель правления Научно-производственного центра трансфузиологии Сания Абдрахманова.

По ее словам, в Астане на сегодня звание «Почетный донор Казахстана» имеют 29 человек. Среди них есть те, кто за годы донорства сдал сотни литров крови и спас тысячи жизней. Причем делал это всегда безвозмездно.

Конечно, есть ряд противопоказаний, с которыми потенциальных доноров подробно знакомят на первом этапе. Так, их вес должен быть не меньше 70 кг, должны отсутствовать сердечно-сосудистые, инфекционные заболевания, болезни печени. А потом происходит забор крови на анализ. Благодаря новым технологиям, которыми оснащен центр, его можно сделать буквально за две минуты.

Населению важно знать и о том, что есть группы риска. Сюда можно отнести, например, тех людей, кто недавно сделал татуировку. После ее нанесения должно пройти несколько месяцев, прежде чем человек сможет стать потенциальным донором. А кроме того, преиму­щество в этом процессе, как правило, отдается мужчинам. Как говорит руководитель центра, они легче переносят потерю крови. Но есть исключения.

Жанар Абишева – врач-терапевт Национального научного онкологического центра. Донором она стала, еще будучи студенткой медицинского института. Решение приняла во время практики, увидев воочию, как кровь одного человека может спасти другого.

И теперь врач «донатит» кровь регулярно. Перерыв был сделан только однажды – по медицинским показаниям. Но как только вопрос был решен, Жанар Абишева вернулась в донорство. По роду профессии она каждый день взаимодействует с онкологическими больными, для которых кровь донора – это шанс на жизнь.

Что мотивирует доктора? Ничего, кроме сочувствия к больным и желания им помочь. Кстати, из ее крови готовят плазму деткам, которые проходят химиотерапию. Спрашиваю, каково это – ощущать, что текущая по твоим жилам кровь – живительная?

– Это торжество жизни, – отвечает она.

Между прочим, донорство – это не только способ спасти чью-то жизнь, но и забота о собственном здоровье.

– При сдаче крови происходит естественное обновление организма, улучшается процесс кроветворения. Кроме того, доноры проходят бесплатное медицинское обследование. Соглас­но Трудовому кодексу, им предоставляются два оплачиваемых дня отдыха – в день донации и дополнительный – по выбору. И, конечно, главное – моральное удовлетворение. Ведь одна донация может спасти до трех жизней! – делится Сания Абдрахманова.

Доноры не знают, для кого сдают кровь, тем сакральнее их вклад в эту высокую гуманистическую миссию. Их принцип – чтобы в мире пульсировала жизнь!

– Добровольцы, коллективы организаций и предприятий столицы вносят неоценимый вклад в развитие безвозмездного донорства. Для меня большая честь и радость поздравить их с этим замечательным праздником – Всемирным днем донора крови. Это удивительные люди! Они находят время и силы, отпрашиваясь с работы, бросая свои дела. И все это ради людей, которых в общем-то совершенно не знают. Желаю им крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой бодрости, оптимизма и хорошего настроения каждый день! – говорит Сания Абдрахманова.