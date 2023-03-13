Чтобы знания были крепкими

Благодаря созданной фондом «Қазақстан халқына» программе «Болашақ инженерлер» в сельской школе появился современный программно-аппаратный комплекс для изучения робототехники, в составе которого программное обеспечение, конструкторы, электроника. На все это выделено 3,6 млн тенге.

К новому учебному году кабинеты робототехники будут созданы в 161 районном учебном заведении и 28 школах, расположенных в моногородах. Всего же в школах по всей стране будет открыто 189 кабинетов робототехники, в которых казахстанские школьники смогут осваивать востребованные инженерные компетенции, сообщает пресс-служба фонда «Қазақстан халқына».

В рамках вышеназванной прог­раммы ученики 1–6-х классов смогут обучиться программированию, конструированию, мехатронике, электротехнике… «Болашақ инженерлер» реализуется совместно с компанией «Арман Инжиниринг», Фондом развития инженерного образования, Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина, Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования (РУМЦДО). В частности, «Арман Инжиниринг» совместно с НАО им. Ы. Алтынсарина разработаны и утверж­дены учебно-методичес­кие комплексы по робототехнике. Оборудование отечественного производства, закупленное в кабинеты, поддержано рецензиями и заключениями специалистов академии и РУМЦДО. Фондом развития инженерного образования организованы курсы обучения для педагогов на базе Республиканского учебно-методического центра.

– Программа больше не про оснащение, а создание образовательного процесса. То есть мы предоставляем учащимся современные конструкторы и программное обеспечение. Это инструменты для дальнейшего изучения программирования. Поэтому мы обучаем педагогов и робототехнике, и инженерным компетенциям, ведем полную методическую поддержку. Ребенок, изучающий робототехнику, может стать электротехником, разрабатывать интернет-платформы, летательные аппараты. Иными словами, он освоит навыки многих профессий, начиная от обычного инженера до управляющего автоматизированным предприятием, – рассказал управляющий директор международного направления робототехники R:ED – Robotics Education Максим Сушков.

Первые результаты благотворительной программы «Болашақ инженерлер» можно будет оценить через год. Планируется организовать республиканскую олимпиаду по робототехнике. Победители республиканского этапа примут участие в международном конкурсе.

– Казалось бы, один небольшой кабинет с деталями под лего, электроникой. Но за таким проектом кроется большая перспектива: дети будут осваивать через робототехнику программирование. Его все называют профессией будущего, но это уже профессия настоящего. Например, сегодня на рынке большим спросом пользуются не просто финансисты, а специалисты финтеха, то есть те, кто знает финансы и программирование. Программисты нужны во всех сферах. Создавая продукты сегодня, они формируют будущее, – подчеркнул председатель правления фонда Болат Жамишев.

Добавим, что на реализацию программы фондом «Қазақстан халқына» выделено 673,2 млн тенге, компанией «Арман Инжиниринг» и Фондом развития инженерного образования – 464,5 млн тенге.