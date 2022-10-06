Чудовищная месть: казахстанка до смерти забила пьяного мужа

В Жамбылской области осудили на 10 лет женщину, убившую своего мужа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры региона.

Трагедия произошла вечером 29 апреля 2022 года.

Житель села Костоган Меркенского района, напившись, оказывал физическое давление на супругу. Тем вечером 29 апреля 2022 года будучи пьяным мужчина начал требовать у жены спиртное, оскорбляя ее нецензурной бранью. Затем он уснул.

Увидев супруга спящим, женщина вдруг вспомнила свои прежние обиды. Воспользовавшись моментом, она привязала мужа за руки и ноги к кровати. Затем лезвием бритвы порезала его тело в разных местах, железными клещами вырвала ему несколько зубов, нанесла несколько ударов по голове и лицу. От полученных телесных повреждений сельчанин скончался на месте, рассказали жуткие подробности преступления в надзорном органе.

Суд признал сельчанку виновной в убийстве мужа и 21 сентября приговорил ее к 10 годам лишения свободы.