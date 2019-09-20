​Чувствовать будущее

Свыше 800 лидеров академических кругов – президенты и ректоры университетов, ученые и эксперты из более 60 стран – стали участниками всемирной конференции и выставки QS World Wide «К совершенству на основе гармоний человеческого наследия и высоких технологий». В рамках форума состоя­лись заседание Генеральной ассамблеи Альянса университетов Шелкового пути (SUN), объединяющего более 130 вузов мира, и конференция Work shop всемирной Сети социально ответственных университетов. В программе форума состоялся и глобальный конгресс «Роль молодежи в реализации целей устойчивого развития-2030», организованный Фондом Первого Президента РК – Елбасы, Международным секретариатом G-Global и КазНУ им. аль-Фараби. Организаторы уверены, что совместное проведение мероприятий на одной площадке даст синергетический эффект в повышении роли университетов в формировании человеческого капитала и решении глобальных проблем.

Приветствуя участников форума, заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев зачитал обращение от имени главы Правительства Аскара Мамина: «Сегодня наша страна решает задачи по повышению конкурентоспособности системы образования и науки. Университетам предоставлена академическая самостоятельность. Все эти меры направлены на усиление влияния университетов в процессах эволюции научно-образовательного, технологического и гуманитарного пространства».

Участники форума посетили музей аль-Фараби, где представлены уникальные материалы и копии подлинных экспонатов музеев и библиотек мира. Экс­позиция включает обширный документальный материал о социально-культурной модернизации современного Казах­стана, развитии духовной и научно-образовательной сферы, обеспечении сохранности и эффективного использования культурного наследия страны в процессе реализации инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева – государственной программы «Мәдени мұра».

По словам регионального директора компании QS World Wide по восточной Европе и Цент­ральной Азии Зои Зайцевой, главная задача форума состоит в том, чтобы международные эксперты на месте узнали о казахстанском образовании, воочию убедились в том, что с казахстанскими университетами можно и нужно работать, что у них есть хорошая исследовательская база и достаточно сильный научный потенциал.

– Подтверждением этих слов является тот факт, что в любом университете Великобритании можно встретить студентов и РhD практикантов из Казах­стана, что говорит о качестве образования ваших выпускников, – отметила она.

Зоя Зайцева считает, что Казахстану стоит активнее представлять свое высшее образование и научный потенциал на международном уровне.

Как отмечали участники форума, несмотря на эпоху всеобщего Интернета, подобные встречи позволяют ученым обсудить самые актуальные проблемы образования и нау­ки, которые уже не имеют ­географических, нацио­нальных и административных границ. Проректор по науке Российского университета дружбы народов Нур Кирабаев считает, что образование должно стать частью экономики и работать на ее развитие.

Также считают и другие экс­перты, отмечая, что образование и наука сегодня стали не просто отдельной отраслью, а частью мировой экономики. Ученые объединяют материальные и интеллектуальные ресурсы, создают международные научные команды и проекты, решая общими усилиями задачи, стоящие перед человечеством.

Ученые еще раз напомнили о том, что стремительное развитие научно-технического прог­ресса и изменение рынка труда предъявляют специалистам новые компетенции. Поэтому выпускник вуза прежде всего должен чувствовать будущее. О том, какие последствия таят 4-я индустриальная революция и стремительное развитие цифровых технологий, говорил независимый эксперт по высшему образованию профессор Ян Садлек. Так, согласно данным глобальной консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году около 700 млн людей в 50 самых развитых странах могут потерять свою работу, около 90% профессий будут требовать наличия цифровых навыков от кандидата.

– Помимо гибкого мышления и умения визуализировать свои идеи и решения, математичес­кие навыки будут просто необходимы для всех профессий, то есть знание математики нужно всем и на всех уровнях, – подчеркнул профессор.

В этот же день при поддерж­ке Фонда Первого Президента РК – Елбасы, Международного сек­ретариата G-Global, QS World Wide, КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилёва и Института устойчивого развития

им. Пан Ги Муна состоялся I Международный конгресс университетов.

Обращаясь с приветствием к главам делегаций и представителям международных организаций, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Игорь Рогов отметил, что фонд, следуя своей миссии, создает все условия для развития и повышения конкурентоспособности нации. За последние 10 лет премией фонда награждены 258 представителей науки, культуры и искусства. В августе текущего года фонд совместно с Правительством, акимами регионов, бизнес-сообществом и НПО прис­тупил к реализации инициа­тивы ­Нурсултана ­Назар­­баева «Ел үміті», нацеленной на поиск, развитие и поддержку талантливой молодежи. Также он добавил, что Фонд Елбасы начинает научно-практичес­кое исследование с целью поиска и определения наиболее эффективных возможностей повышения конкурентоспособности государства в рамках социально-экономической модели устойчивого инклюзивного роста.

По мнению организаторов, проведение мероприятий подобного международного уровня будет способствовать динамичному развитию высшего образования страны, привлечению инвестиций в эту важную сферу, повышению экспортного потенциала отечественного образования, узнаваемости Казахстана и превращению его в Центрально-Азиатский образовательный хаб.