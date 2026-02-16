Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток циклон, смещающийся с районов Уральских гор, будет проходить через территорию Казахстана, вызывая осадки, гололедные явления, усиление ветра с метелями, сообщает Kazpravda.kz

Однако уже с 18 февраля в тыл циклону начнёт распространяться антициклон, смещающийся с районов Хельсинки, что обусловит понижение температуры воздуха и постепенное прекращение осадков на севере страны.

На севере республики температура воздуха в ночные часы понизится до 18-23 градусов мороза, а в южных регионах, напротив, днём ожидается повышение температуры до 15-20 градусов тепла, что будет связано с влиянием очередного циклона, смещающегося с районов Чёрного моря.