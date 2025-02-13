Coca-Cola может перейти на пластиковые бутылки

США,Экономика
366
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина - рост цен на алюминий

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщила британская газета The Guardian, если из-за пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, вырастет стоимость алюминия, Coca-Cola может начать выпускать больше продукции в пластиковых бутылках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В компании предупредили, что повышение тарифов на ввоз в США стали и алюминия иностранного производства может привести к росту цен на напитки и консервы. Гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси рассказал, что компания закупает алюминий для банок в Канаде, и из-за пошлин придется искать способы смягчить рост цен на продукцию. Один из вариантов — перейти на выпуск напитков в пластиковых бутылках.

«Что касается наших стратегий по обеспечению доступности и потребительского спроса, то если один вид упаковки пострадает от некоторого увеличения затрат на производство, у нас останутся другие предложения по таре, которые позволят нам конкурировать в сегменте доступности», — отметил Куинси.

По данным исследователей и экологических организаций, Coca-Cola ранее была признана одним из мировых брендов, наиболее загрязняющих окружающую среду пластиковыми отходами. В последние годы компания постепенно увеличивала объем продаж своих напитков в алюминиевых банках в рамках своих целей в области устойчивого развития.

Однако, согласно последнему экологическому отчету компании, в 2023 году лишь немногим более четверти (26%) напитков было продано в алюминиевой и стальной таре, что немного больше, чем в предыдущие два года.

Между тем, в 2023 году почти половина (47,7%) напитков компании продавалась в пластиковых бутылках.

Ранее Трамп подписал указ о возвращении пластиковых соломинок для питья, положив конец указу правительства США о замене их бумажными соломинками в рамках усилий по поэтапному отказу от федеральных закупок одноразовых пластиковых трубочек.

 

#США #Трамп #алюминий #Coca Cola

Популярное

Все
Язык программирования на казахском разработал школьник
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Друзья зовут ее Айшой
Южная зимовка белых лебедей
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года
Распоряжение Главы государства о назначении
Моя Караганда
Особый статус Туркестана
Гордиться своей малой и большой родиной
Вот это любовь!
Сдан первый в регионе дом по программе реновации жилья
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Всем аулам аул
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
По зову крови и души
Десять лет без Гер-ага
Президент считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Такие люди не уходят в прошлое...
В Якутию – за алмазами
Глава государства – об экономике: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Приложение для диагностики коронавирусной пневмонии создали ученые
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу
Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на …
Страховщики возместят $40 млрд убытков от лесных пожаров в …
Поправки обсудят с предпринимателями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]