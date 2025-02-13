Coca-Cola может перейти на пластиковые бутылки

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщила британская газета The Guardian, если из-за пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, вырастет стоимость алюминия, Coca-Cola может начать выпускать больше продукции в пластиковых бутылках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В компании предупредили, что повышение тарифов на ввоз в США стали и алюминия иностранного производства может привести к росту цен на напитки и консервы. Гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси рассказал, что компания закупает алюминий для банок в Канаде, и из-за пошлин придется искать способы смягчить рост цен на продукцию. Один из вариантов — перейти на выпуск напитков в пластиковых бутылках.

«Что касается наших стратегий по обеспечению доступности и потребительского спроса, то если один вид упаковки пострадает от некоторого увеличения затрат на производство, у нас останутся другие предложения по таре, которые позволят нам конкурировать в сегменте доступности», — отметил Куинси.

По данным исследователей и экологических организаций, Coca-Cola ранее была признана одним из мировых брендов, наиболее загрязняющих окружающую среду пластиковыми отходами. В последние годы компания постепенно увеличивала объем продаж своих напитков в алюминиевых банках в рамках своих целей в области устойчивого развития.

Однако, согласно последнему экологическому отчету компании, в 2023 году лишь немногим более четверти (26%) напитков было продано в алюминиевой и стальной таре, что немного больше, чем в предыдущие два года.

Между тем, в 2023 году почти половина (47,7%) напитков компании продавалась в пластиковых бутылках.

Ранее Трамп подписал указ о возвращении пластиковых соломинок для питья, положив конец указу правительства США о замене их бумажными соломинками в рамках усилий по поэтапному отказу от федеральных закупок одноразовых пластиковых трубочек.