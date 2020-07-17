Экономика
Cрок действия пределов отклонения курса покупки от курса продажи инвалюты продлили в РК
Национальный банк Казахстана сообщил о продлении срока действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 января 2021 года, передает Kazpravda.kz.

"Данная мера направлена на предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах, защиту прав потребителей и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках", - поясняется в информации.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 6 тенге; евро - 7 тенге.

Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

Напомним, 19 марта 2020 года Национальный банк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты на время действия в стране чрезвычайного положения. 8 мая 2020 года срок действия данной меры был продлен до 1 июля 2020 года.

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