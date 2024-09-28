Cтартовал сезон сбора хлопчатника

Экономика
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Вопрос эффективной организации уборочной кампании стал предметом рассмотрения на еженедельном заседании аппарата акима области Дархана Сатыбалды. Были заслушаны отчеты район­ных акимов и руководителя областного управления сельского хозяйства, давших оценку состоя­нию дел в хлопковой отрасли.

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По словам главы областного аграрного ведомства Нурбека Бадыракова, ожидается, что со 106,4 тыс. гектаров хлопковых плантаций будет собрано более 300 тыс. тонн хлопка-сырца. Для того чтобы эта кампания прошла слаженно и в оптимальные сроки, в районах подготовлена вся необходимая техника.

Первыми сбор сырца начали хлопкоробы южных районов – Мактааральского, Жетысайского и Шардаринского. Хлопкоприем­ные пункты уже складируют доставленное на хранение и переработку сырье.

В одном только Шардаринском районе функционирует 40 хлопкоприемных пунктов. По прогнозам специалистов, здесь нынешней осенью соберут не менее 36 тыс. тонн хлопка.

Дехкан сейчас волнуют не только погода и виды на урожай, но и закупочные цены на сырец. Они по-прежнему неизвестны, поскольку их формирование зависит от экспорта хлопковолокна, насыщения мирового рынка и, следовательно, спроса.

Хлопковые пункты, принимая урожай, авансируют земледельцев, обещая полностью рассчитаться с ними, как только цена стабилизируется. Это не лучший вариант продажи урожая, что подтвердила и прошлогодняя ситуация, когда хлопкоробы не могли получить оплату за сданное сырье на протяжении многих месяцев.

Чтобы не зависеть от мирового рынка и объе­ма экспорта, в регионе решено сформировать хлопковый кластер, который призван максимально увязать производителей и переработчиков сырья, наладить выпуск готовой продукции из хлопковолокна, тем самым увеличив добавленную стоимость. Уже сейчас строится несколько предприятий, а отрасль ждет инвестиций.

Выход из тупиковой ситуации, в которой оказались в последние годы хлопкоробы, видится также в увеличении урожайности и улучшении качества сырья, что скажется на рентабельности отрас­ли, себестои­мости готовой продукции.

В этом году в Туркестанской области 2,5 тыс. га засеяно с использованием новых методов. Прак­тически в каждом хлопкосеющем районе есть хозяйства, смело включившиеся в экс­перимент.

Среди новаторов и крестья­нское хозяйство «Берик», земли которого расположены в населенном пункте Узун-ата Шардаринского района. Уже только один вид поля, изобилую­щего раскрывшимися белыми коробочками, свидетельствует о том, что почин удался.

– Новая технология водосбережения, внедренная на основе зарубежного опыта, уже демонст­рирует свою эффективность, – говорит Нурбек Бадыраков. – Она позволяет экономить воду, электричество, трудовые ресурсы и минеральные удобрения, обеспечивая урожайность на уровне 60–65 центнеров с гектара. А это в 2,5 раза выше среднего показателя по области. В целом планируется создание нескольких хлопково-текс­тильных кластеров для развития хлопководства. Осуществление проекта позволит избавиться от зависимости цен на хлопок.

Дархан Сатыбалды, подводя итоги рассмот­рения вопроса, отметил важность заключения между фермерами, хлопкоприемными пунктами и заводами по переработке сырца законных контрактов. Также важно организовать уборку хлопка качественно и быстро, пока стоит хорошая погода.

– Акимы районов и городов, в которых выращивается хлопчатник, должны взять этот процесс под непосредственный контроль и вести систематическую работу с населением, – отметил Дархан Сатыбалды. – Наша цель – повысить качество отечественного хлопковолокна, внедрять новые технологии и развивать хлопковый кластер.

#Туркестанская область #уборка #хлопок #уборочная кампания #хлопчатник

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