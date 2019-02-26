Экономика
Даленов рассказал, чем будет заниматься МНЭ РК под его руководством
Жанат Тукпиев
Снижение размеров теневой экономики, работа с регионами и улучшение качества экономического роста. На этих направлениях сконцентрирует работу Министерство национальной экономики РК в ближайшее время. Об этом сообщил глава ведомства Руслан Даленов в кулуарах заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Если будет качественный рост экономики, то будет качественный рост благосостояния. Это наша конечная цель. Для этого у нас есть все инструменты. Кроме того, у нас есть уникальная возможность, поскольку мы можем скоординировать таможенную, налоговую, бюджетную, а также инвестиционную политики для усиления и улучшения качества экономического роста", – сказал Даленов.

Другим важным вопросом, по его словам, является региональная политика.

"Сегодня нужно внедрять стандарты, чтобы население на местах получало качественный доступ к воде, инфраструктуре, образованию, здравоохранению. Нужно развивать стандарты. Мы будем этим заниматься", – заверил глава МНЭ РК.

Кроме того, министр затронул вопрос укрепления доходной части бюджета.

"Здесь мы будем проводить работу по изменениям в Налоговый кодекс и постараемся, чтобы уровень теневой экономики снижался. Мы будем стимулировать безналичные обороты, вводить стимулы для вывода фонда оплаты труда из тени, а также сопрягать стратегическое планирование с бюджетом. Это для того, чтобы каждый тенге из бюджета приносил пользу и тратился эффективно", – заключил Даленов.

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