Колонка обозревателей Дама с каменьями Москау Зарина

Не все то золото что блестит. Поговорка актуальна во всех смыслах и во все времена.

Мама с ребенком обычно вызывает доверие. Именно этим порой пользуются мошенники, продающие всякий ширпот­реб, обходя квартиры. История, случившаяся в одной из многоэтажек столицы, могла произойти в любом из городов нашей страны. Ведь охотники за легкой добычей и желающие дешево купить очередное чудо чудесное есть везде.



В позвонившей в дверь молодой девушке с малышом на руках мошенницу никто не подозревал. Она предлагала купить у нее украшения, уверяя, что они из чистого серебра и золота. Цены бросовые, потому как нет надбавки за аренду, объясняла мамочка интересую­щимся, не забывая добавлять, что живет она в следующем подъезде. Созерцать ювелирные изыски в субботнее утро у меня желания не было, зато у соседки этажом выше его было в избытке.

Пару недель спустя, услышав продолжение истории, пришлось еще раз убедиться в многогранности человеческой хитрости. В погоне за легкой наживой все средства нынче хороши.



– Представляешь, купила я тогда у девушки набор – красивый, серебро с золотом, это сейчас модно. Она продавала намного дешевле, чем в бутиках. На лето, думала, в самый раз: серебро легкое, жемчужинки перламутровые. А оказалось, купила бижутерию, цена которой – рубль в базарный день, – сокрушалась соседка, обвиняя то себя, то очаровательную обманщицу, всучившую ей явный неликвид. Отливавшие приятным перламутром жемчужины отвалились на следующий день. Визит к ювелиру окончательно расстроил девушку.



– Ювелир сказал, что если в комплекте этом и есть серебро, то только в качестве опыления, а золото, присутствующее в дизайне, – никакое не золото, а обычный желтый металл! Кстати, и золотизна уже отходит, – грустно завершила свой рассказ соседка.



Но самое интересное началось при поиске девушки-продавца. Как выяснилось, предприим­чивая дама с ребенком ни в следующем подъезде, ни даже в соседнем доме не проживает. Как оказалось, в то утро она успела продать несколько комплектов. И как ни старались пылающие праведным гневом девушки нашего двора, успевшие купить украшения, найти загадочную даму с каменьями оказалось почти невозможным. Скорее всего, предприимчивая мадам неплохо знает психологию людей, что позволяет ей продавать явный неликвид за очень даже ликвидные цены. Устоять перед искушением купить понравившуюся вещь по цене ниже, чем обычно, под силу не каждому шопоголику. Чем, собственно, и пользуются ловкие торговцы, странствующие по подъездам и дворам.

Идти же в полицию и писать заявления также никто не захотел. Жаль тратить время и силы. Оставалось лишь успокаи­вать себя тем, что инцидент сделал их мудрее и убережет от стихийной покупки в следующий раз.



Человеческая страсть к разного рода украшениям сущест­вует, пожалуй, столько же, сколько и само человечество. Мерцание граната, сияние сапфира, блеск алмаза, приятное тепло золота особенно манят представительниц прекрасного пола, делая их беззащитными перед силой ослепительной красоты. Желание обладать красивой вещью иногда сильнее разума. Этой слабостью и пользуются некоторые расторопные дельцы и предприимчивые коммивояжеры в юбках.

