Дань уважения предкам: Токаев объяснил выбор Атырау для проведения третьего курултая

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Национального курултая в Атырау упомянул об историческом значении города Сарайшык, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства отметил, что Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада.

— Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории.  Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей, — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь.

Он напомнил, что на предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях.
 

#Токаев #Атырау #куралтай

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