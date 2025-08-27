Дания допускает признание Палестины, если она будет демократическим государством, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: @motaz_azaiza

С таким заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после протестов в центре Копенгагена 24 августа. Более 10 тыс. человек вышли на улицы столицы с призывом прекратить войну в секторе Газа.

«Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это... Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство»,— приводит слова госпожи Фредериксен агентство Reuters.

Три государства «Большой семерки» — Франция, Великобритания и Канада — объявили о намерении признать Государство Палестина. Ожидается, что это произойдет в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее Австралия выразила намерение признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали 10 государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.