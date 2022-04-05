Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное совещание по вопросам прохождения паводкового периода.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, на сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

С начала паводкового периода талыми водами в восьми населенных пунктах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской облас­тей подтоплено 184 жилых и 72 дачных дома, два социальных объекта. На сегодня силами МЧС и местных исполнительных органов из жилых домов и социальных объектов вода отведена.

В регионах республики эвакуированы 969 человек, из них 493 размещены в пунктах временной эвакуации, 476 – у родственников, проинформировал Юрий Ильин.

По словам главы МЧС, переливы произошли на одном участке дороги республиканского значения в Актюбинской области, здесь же разрушен мост, водой затоплено 12 участков областного и местного значения, а 15 участков местных дорог размыто.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 2 тыс. человек, 500 единиц техники, водооткачивающие и плавсредства. Из-за осложнения паводковой ситуации в Западно-Казахстанскую область из Мангистауской и Атырауской направлены дополнительные спасательные подраз­деления МЧС в количестве 92 человек личного состава. Им приданы 13 единиц техники, лодки и мотопомпы.

По словам Юрия Ильина, сложившейся обстановке способствовало резкое потепление, что спровоцировало активное снеготаяние и приход талых вод с полей. Только за последнюю неделю площадь снежного покрытия в стране сократилась с 60 до 40%.

С докладами о паводках в регионах выступили акимы: Западно-Казахстанской области – Гали Искалиев, Актюбинской – Ондасын Уразалин, Акмолинской – Ермек Маржикпаев, Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов.

По итогам совещания Премьер-министр резюмировал, что сложившаяся ситуация произошла из-за несвоевременного вывоза снега, недостаточной очистки каналов и арыков, слабого финансирования превентивных противопаводковых мер. Акимам Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областей необходимо обеспечить соответствующие условия эвакуированным гражданам, провести оперативную откачку талых вод, восстановление подтопленных домов и инфраструктуры.

В ближайшие дни предполагается повышение температуры воздуха, что может еще более осложнить ситуацию в ряде регионов. В связи с этим Алихан Смаилов поручил организовать постоянный мониторинг и контроль над паводком, оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию.

– Необходимо сконцентрировать специальную и инженерную технику, запасы мешков с песком вблизи паводкоопасных участков. Также необходимо определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми в период паводка может быть прервано, подготовить в них запасы продуктов питания и питьевой воды, – сказал Премьер-министр.

Министерству экологии совместно с акиматами регионов поручено обеспечить постоянный контроль состояния и наполнения водохранилищ, а также отслеживать ледовые явления на паводкоопасных реках. При необходимости принимать меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, Алихан Смаилов поручил акимам регионов взять на личный контроль вопрос прохождения паводков, максимально принять меры по исполнению Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021–2023 годы, чтобы в следующем году существенно снизить риски подтоплений.