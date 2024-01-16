Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области

Президент, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту было доложено, что по итогам прошлого года по основным макроэкономическим показателям в области наблюдается положительная динамика. В частности, объем промышленного производства в регионе увеличился на 2,5% и превысил 1 трлн тенге. В целях развития обрабатывающей промышленности запущено 20 запланированных проектов на общую сумму 30,2 млрд тенге с созданием 594 новых рабочих мест.

Аким сообщил, что в ближайшие 5 лет планируется увеличить собственные доходы области на 100 млрд тенге. По предварительным расчетам, объем валового регионального продукта в прошлом году составил 3,8 трлн тенге, объем продукции сельского хозяйства – 1,1 трлн тенге. По этим показателям Туркестанская область лидирует в стране. В результате диверсификации отрасли собран рекордный урожай – 3,3 млн тонн овощной и садовой продукции. В соответствии с поручением Главы государства внедряются новые подходы к сельскому хозяйству и водосберегающие технологии, способствующие повышению урожайности и экономии воды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии малого и среднего бизнеса в регионе. По словам Дархана Сатыбалды, количество субъектов предпринимательства достигло 211 тысяч, произведено продукции на 1,6 трлн тенге. Объем строительных работ составил 407,5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 898,9 тысячи квадратных метров жилья. Около трех тысяч семей получили новые квартиры. Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств велось строительство 35 школ, из них 20 сданы в эксплуатацию. В рамках проекта «Комфортная школа» за три года в области будет построено 63 школ, рассчитанных на 49 тысяч учащихся.

Президенту также была представлена информация о проводимой работе по водо- и газоснабжению сел региона. В прошлом году в области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах. Также завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.

 

#президент #Туркестанская область #развитие #отчет #Дархан Сатыбалды

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