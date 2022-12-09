«Дарын» – благодарность и вдохновение

Торжественное чествование лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства РК состоялось в рамках прошедшего в Астане форума «Жаңа белестегі жас­тар». В церемонии награждения приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, представители государственных органов, заслуженные дея­тели культуры и искусства, активисты молодежных организаций.

Выступивший перед началом церемонии награждения премией «Дарын» министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил, что год от года множится число участников конкурса. В этом году было подано свыше 230 заявок, из которых конкурсной комиссией отобраны 19 лучших. Как отметил глава МИОР, вручение премии является признанием их ценного вклада в развитие страны.

Вопросам гармоничного и всестороннего развития молодежи, создания условий для реализации молодыми гражданами своего креативного потенциала в Казахстане уделяется приоритетное внимание. Об этом в том числе свидетельствует разработка нового Закона «О молодежи», который уже прошел обсуждение и одобрение в стенах Парламента и направлен Главе государства. Одна из важных новелл этого документа – изменение возраста, до которого казахстанцы попадают под категорию «молодежь», с 29 до 35 лет. Это откроет большие возможности для многих молодых казахстанцев.

В том числе, как отмечалось на церемонии, расширится и круг людей, которые смогут поучаствовать в конкурсе на присуждение премии «Дарын» – ее возрастной ценз также изменится.

Премия «Дарын» ежегодно вручается молодым казахстанцам, добившимся своим трудом и талантом выдающихся результатов в избранной профессии. Присуждается она по 10 номинациям (в этом году по 9 из них было по два победителя).

Так, в номинации «Эстрада» премия присуждена Акботе Куснадин и Нуртасу Омарову, «Классическая музыка» – Шынгысу Расылхану и Айгерим Алтынбек, «Народное творчество» – Танату Саденову и Аяу­лым Камажан, «Литература» – Шерхану Талапову и Файзулле Толтай, «Театр и кино» – Назерке Серикболовой и Мирасу Абил, «Дизайн и изобразительное искусство» – Алмасу Толеп и Арнуру Жабагину, «Спорт» – Бибисаре Асаубаевой и Жансае Абдумалик, «Журналистика» – Шерхану Абделиеву, «Общественная деятельность» – Оксане Набиевой и Тимуру Джумурбае­ву, «Наука» – Камиле Егизбек и Фаруху Машурову.

Всем победителям присуж­дается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. Победители получили свои награды из рук министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, который, к слову, также в свое время становился лауреатом премии «Дарын».

В целом с 1992 года обладателями этой премии стали более 300 талантливых молодых людей страны. В их числе такие известные сегодня в Казахстане и за его пределами личности, как Димаш Кудайберген, Мария Мудряк, Серик Сапиев, Данияр Елеусизов и другие.