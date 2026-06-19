Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»

фото Юрия Беккер

Алматинские болельщики и все казахстанские любители футбола в среду вечером тепло попрощались с самым перспективным игроком Казахстана в его новейшей истории. Перед матчем отложенного 17-го тура Премьер-лиги руководство «Кайрата» устроило трогательное чествование своего 17-летнего воспитанника, нападающего национальной сборной Дастана Сатпаева. Флагман отечест­венного футбола официально провожал своего юного лидера в лондонский «Челси». Английский гранд выкупил трансфер казахстанского дарования еще в феврале 2025 года за четыре миллиона евро, но контракт вступит в силу в августе, как только игроку исполнится 18 лет. Встреча с петропавловским «Кызылжаром» на Центральном стадионе изначально несла в себе особый посыл, заставив трибуны трепетать от гордости за то, что наш парень отправляется штурмовать главную футбольную лигу планеты.

Переход Сатпаева в стан «аристократов» – это исторический прорыв, ведь лондонский «Челси» входит в узкую элиту планетарного футбола. Действующий победитель Клубного чемпионата мира ФИФА, двукратный триумфатор Лиги чемпионов УЕФА и один из богатейших клубов английской Премьер-лиги обладает колоссальным весом в мире. Попасть в сферу интересов такого гранда, чья скаутская сеть отбирает лишь единичные таланты по всей планете, – невероятная честь. Тот факт, что лондонцы разглядели топ-класс в юном казахстанце и вложили миллионы евро в его будущее, доказывает: Сатпаев обладает редким, уникальным игровым потенциалом, а наши парни способны становиться звездами первой величины в сильнейших лигах мира.

Первый тайм в Алматы прошел в вязкой борьбе, где зрители так и не увидели забитых мячей – оборона гостей держалась стойко. Однако во второй половине встречи «желто-черные» полностью воплотили свое преимущество в голы. На 59-й минуте Дастан дальним, выверенным ударом в угол ворот открыл счет. Развязка наступила под занавес поединка: на 85-й минуте вышедший на замену Исмаил Бекболат удвоил преимущество алматинцев, а всего две минуты спустя Сатпаев оформил блистательный дубль, установив окончательный счет – 3:0. Нападающий эффектно попрощался с родными трибунами перед отъездом в Европу. Благодаря этому успеху «Кайрат» набрал 30 очков и вплотную приблизился к лидеру КПЛ, шымкентскому «Ордабасы» (31 очко).

Для Сатпаева этот триумф подвел черту под великолепным этапом карьеры на родине. В прошлом и текущем сезоне казахстанской Премьер-лиги молодой форвард по-настоящему раскрылся в атаке «желто-черных» – его высокая результативность и яркие голы позволяют ему прямо сейчас единолично возглавлять гонку бомбардиров чемпионата Казахстана.

Юный талант уже успел стать ключевой фигурой не только для алматинского клуба, но и отыграть восемь матчей за национальную сборную страны. Теперь, в статусе лучшего снайпера КПЛ, он отправляется на повышение. Уже 12 августа Дас­тан официально присоединится к лондонцам. Новый главный тренер «Челси» испанец Хаби Алонсо намерен дать ему шанс на предсезонных сборах. Ближе к концу лета штаб определит, останется ли Сатпаев в основной обойме клуба или отправится в аренду во французский «Страсбур» из Лиги 1.

Параллельно с торжественным прощанием в Алматы футбольная общественность страны внимательно следила за новостями из швейцарского Ньона, где состоялась жеребьевка квалификационных раундов еврокубков сезона-2026⁄2027. По ее итогам прояснилась международная повестка сразу для четырех ведущих клубов Казахстана, причем для самого «Кайрата» турнирная сетка обещает быть максимально жаркой.

Алматинский клуб, являющийся действующим чемпионом Казахстана, начнет свой путь в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Оппонентом нашей команды стала черногорская «Сутьеска» из города Никшича – шестикратный чемпион своей страны, вырвавший золото в минувшем сезоне в тяжелейшей борьбе. Первая игра пройдет на поле Центрального стадиона в Алматы 7 или 8 июля, а ответная встреча в Черногории состоится 14 или 15 июля.

Если команда Рафаэля Уразбахтина успешно преодолеет этот барьер, во втором квалификационном раунде ее будет ждать встреча с 22-кратным чемпионом Кипра – клубом «Омония» из Никосии. В случае же осечки на старте «Кайрат» продолжит еврокубковую кампанию во втором раунде Лиги конференций УЕФА. Напомним, в прошлом сезоне алматинцы совершили исторический прорыв в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, где сыграли восемь незабываемых матчей против грандов калибра мадридского «Реала», миланского «Интера» и лондонского «Арсенала», и теперь команда намерена повторить этот путь.

Между тем в самой Лиге конференций УЕФА Казахстан в первом раунде представят два амбициозных коллектива. Семикратный чемпион страны, столичная «Астана», в первом круге квалификации померится силами с 18-кратным чемпионом Албании – клубом «Динамо Сити» из Тираны. Албанская команда финишировала четвертой в своем первенстве и обладает довольно крепким составом. Первая встреча этого противостояния запланирована на 9 июля в Тиране, а ответный поеди­нок пройдет 16 июля в Астане.

В эти же даты свой историчес­кий дебют на европейской арене оформит «Елимай» из Семея. В первом раунде Лиги конференций УЕФА подопечные Андрея Карповича сразятся с опытным армянским «Алашкертом», который занял четвертое место в чемпионате Армении. Первая игра пройдет 9 июля в Ереване, а ответная битва состоится 16 июля в Семее при оглушительной поддержке местных трибун. В случае успеха на старте во втором раунде семейцев ждет тяжелейший экзамен в лице восьмикратного чемпиона Румынии – знаменитого клуба «ЧФР Клуж».

Четвертый представитель нашей страны, костанайский «Тобол», благодаря завоеванным бронзовым медалям и победе в Кубке Казахстана начнет свое выступление сразу со второго отборочного раунда Лиги конференций. По результатам жеребьевки костанайцы сыграют с чемпионом Литвы 2023 года – клубом «Паневежис». Двухматчевая серия начнется для «Тобола» 23 июля на выезде в Литве, а решающий поединок за выход в следующий этап квалификации пройдет 30 июля на стадионе в Костанае.