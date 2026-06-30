Чесноков вернулся и принес победу

«Кайрат» в Кокшетау уверенно выиграл у «Окжетпеса» – 3:1. Счет на 15-й минуте открыл финский легионер Ойва Юккола. Бектемир Абдумомонов восстановил равновесие, но во второй половине встречи алматинцы дожали соперника. Сначала дебютным голом отметил свой приход бразильский защитник Лукас Африко, а точку на 95-й минуте поставил его соотечественник Эдмилсон.

В Кызылорде арендующий поле актау­ский «Каспий» неожиданно обыграл крепкий «Атырау» со счетом 2:0. Актаусцы смяли «нефтяников» на старте: белорус Павел Седько отличился на восьмой минуте, а Мейрамбек Серикбай удвоил преимущество уже на 16-й. Удивил и «Актобе», который с минимальным счетом 0:1 проиграл в Талдыкоргане. Гол Асхата Балтабекова «в раздевалку» на 45-й минуте принес местному «Жетысу» первую победу за два месяца и прервал их семиматчевую безвыигрышную серию.

В Костанае «Тобол» победил усть-каменогорский «Алтай» – 3:1. Асхат Тагыберген открыл счет, но хорват Никола Ямбор быстро восстановил равновесие. Главным событием вечера стало долгож­данное возвращение Ислама Чеснокова из шотландского «Хартса». Наш вингер подписал контракт с «Тоболом» прямо в день игры и вышел на замену. Его появление взбодрило атаку костанайцев: венесуэльский легионер Луис Герра забил второй мяч, а точку в матче поставил марокканец Амин Талал.

Драматичным выдалось столичное дерби между «Женисом» и «Астаной» – 2:2. Хорват Марин Томасов вывел «Астану» вперед, но вскоре Абзал Бейсебеков схватил прямую красную карточку. В большинстве «Женис» перевернул матч усилиями хавбека из Кабо-Верде Гьяна Мартинша, забившего с пенальти, и Мади Хасейна. Победа была близка, но на 94-й минуте Ахметали Калтанов спас «Астану» от поражения.

В остальных матчах «Елимай» из Семея дома обыграл петропавловский «Кызылжар» (2:0), а павлодарский «Иртыш» на своем поле уступил кызылординскому «Кайсару» (1:2).

Турнирная таблица