Чесноков вернулся и принес победу

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Шымкентский «Ордабасы» продолжает удерживать первую строчку в казахстанской Премьер-лиге. В этот раз команда гостила у «Улытау» в Жезказгане. Хозяева выстрои­ли плотную оборону, но на 41-й минуте норвежский форвард Бьорн Йонсен нашел брешь в чужой штрафной и забил единственный гол в матче – 1:0. Этот успех все еще позволяет южанам опережать алматинский «Кайрат» на одно очко в турнирной таблице, имея при этом две игры в запасе.

фото ФК «Тобол»

«Кайрат» в Кокшетау уверенно выиграл у «Окжетпеса» – 3:1. Счет на 15-й минуте открыл финский легионер Ойва Юккола. Бектемир Абдумомонов восстановил равновесие, но во второй половине встречи алматинцы дожали соперника. Сначала дебютным голом отметил свой приход бразильский защитник Лукас Африко, а точку на 95-й минуте поставил его соотечественник Эдмилсон.

В Кызылорде арендующий поле актау­ский «Каспий» неожиданно обыграл крепкий «Атырау» со счетом 2:0. Актаусцы смяли «нефтяников» на старте: белорус Павел Седько отличился на восьмой минуте, а Мейрамбек Серикбай удвоил преимущество уже на 16-й. Удивил и «Актобе», который с минимальным счетом 0:1 проиграл в Талдыкоргане. Гол Асхата Балтабекова «в раздевалку» на 45-й минуте принес местному «Жетысу» первую победу за два месяца и прервал их семиматчевую безвыигрышную серию.

В Костанае «Тобол» победил усть-каменогорский «Алтай» – 3:1. Асхат Тагыберген открыл счет, но хорват Никола Ямбор быстро восстановил равновесие. Главным событием вечера стало долгож­данное возвращение Ислама Чеснокова из шотландского «Хартса». Наш вингер подписал контракт с «Тоболом» прямо в день игры и вышел на замену. Его появление взбодрило атаку костанайцев: венесуэльский легионер Луис Герра забил второй мяч, а точку в матче поставил марокканец Амин Талал.

Драматичным выдалось столичное дерби между «Женисом» и «Астаной» – 2:2. Хорват Марин Томасов вывел «Астану» вперед, но вскоре Абзал Бейсебеков схватил прямую красную карточку. В большинстве «Женис» перевернул матч усилиями хавбека из Кабо-Верде Гьяна Мартинша, забившего с пенальти, и Мади Хасейна. Победа была близка, но на 94-й минуте Ахметали Калтанов спас «Астану» от поражения.

В остальных матчах «Елимай» из Семея дома обыграл петропавловский «Кызылжар» (2:0), а павлодарский «Иртыш» на своем поле уступил кызылординскому «Кайсару» (1:2).

Турнирная таблица

М Команда М П Н П М О
1 «Ордабасы» 15 11 4 0 27-9 37
2 «Кайрат» 17 10 6 1 29-12 36
3 «Окжетпес» 15 7 6 2 21-16 27
4 «Елимай» 15 6 5 4 23-19 23
5 «Астана» 15 6 5 4 21-17 23
6 «Улытау» 15 6 5 4 13-14 23
7 «Актобе» 15 6 4 5 18-14 22
8 «Атырау» 15 3 9 3 11-11 18
9 «Жетысу» 15 4 6 5 20-22 18
10 «Женис» 15 4 6 5 13-18 18
11 «Кайсар» 16 3 8 5 13-19 17
12 «Кызылжар» 16 4 3 9 17-24 15
13 «Тобол» 15 4 3 8 16-23 15
14 «Каспий» 15 3 2 10 10-19 11
15 «Иртыш» 15 1 7 7 14-21 10
16 «Алтай» 15 1 7 7 10-18 10

 

 

#Спорт #футбол #Ордабасы

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