Дать шанс амбициозной молодежи сделать карьеру – эксперт о модернизации госслужбы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, инфографика Натальи Ляликовой

Эффективность госуправления зависит не только от уровня знаний и деловой этики специалиста, здесь необходимы также честность, трудолюбие, профессионализм и дисциплина.

Важно, чтобы каждый государственный служащий мог сказать: «Я горжусь своей должностью, своей работой». Человек, для которого служба государству – это призвание, всегда будет стремиться быть верным присяге, соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно служить народу, чтобы не было стыдно перед будущим поколением.

Вспомним назидание великого Абая: «Тот, кто хочет быть в стране разумных, должен раз в день, или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц отдавать себе отчет: как он прожил эти дни, сделал ли что-нибудь полезное для народа, не ждет ли его в будущем раскаяние. А может ведь случиться и так, что и вспомнить-то будет нечего». Безусловно, в повседневной жизни каждый гражданин по тем или иным вопросам сталкивается с госслужащим, по результату общения складывается мнение в целом о деятельности госор­гана. Поэтому крайне важно, чтобы каждый специалист уяснил для себя эту ответственность. Отсюда главная задача – повышение уровня доверия и удовлетворенности населения работой государственных служащих, ведь для этого со стороны государства делается немало.

Сегодня мир меняется быстро, и государственному аппарату нужны молодые специалисты, владеющие новыми навыками и современными технологиями, знающие законодательство и умеющие его правильно применять. Во исполнение поручения Главы государства по модернизации государственной службы агентством была проведена большая работа по внесению соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. Для обеспечения прозрачности процедуры отбора на государственную службу запущен внешний интернет-портал e-Qyzmet.gov.kz, разработаны новые правила. Особенностью является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн в любое время (24⁄7) и из любого места, где есть доступ к Интернету.

Предоставлена возможность для прямого назначения без конкурсного отбора на руководящие должности корпуса Б. В квалификационные требования внесены изменения, позволяющие при приеме на госслужбу учитывать работу и в частном секторе. В соответствии с нововведением по согласованию с агентством назначен руководитель областного управления образования. Таким же образом назначены руководители управления здравоохранения Нурбол Тымпиев и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулан Айтбаев. В целом на госслужбу региона с начала года поступили более полусотни граждан из частного и квазигосударственного сектора.

Одним из запросов общества, который государство удовлетворило ранее, стало внедрение прямой выборности акимов. В период с 2021 по 2024 год в Актюбинской области из 142 акимов сел и сельских округов избран 141. Средний возраст новичков – 43 года, 36,6% из них ранее не работали на государственной службе, среди них есть предприниматели и педагоги. В частности, 20 из них – бывшие директора школ. Вслед за принятием в ноябре прошлого года закона о выборах акимов районов в Закон «О государственной службе» также были внесены изменения, и по новым правилам в стране были избраны 45 акимов, в том числе Иргизского, Хобдинского и Уилского районов.

С 2023 года практикуется внеконкурс­ное назначение на государственные должности лучших выпускников Академии государственного управления при Президенте РК. По такому принципу назначены руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Мирхан Ермагамбетов и руководитель отдела финансов Каргалинского района Асыланбек Улыкпанов.

Возможность назначения вне конкурс­ного отбора предоставляется также лучшим выпускникам казахстанских вузов с GPA не ниже 3,33, а также окончившим учебные заведения за счет государственного гранта. Напрямую по согласованию с уполномоченным органом назначаются на нижестоящие государственные долж­ности на районном и сельском уровнях. Безусловно, это будет способствовать прив­лечению квалифицированной молодежи на государственную службу, в том числе возвращению молодых специалистов в районы и села, и тем самым снижению дефицита кадров на местах. По Казахстану таким образом назначены свыше 400 молодых специалистов, 38 из них в Актюбинской области.

В регионе доля молодежи на госслужбе составляет 39,5%. Здесь стоит отметить не только увеличение численности, но и улучшение качественного состава. В настоящее время в госорганах области работают 25 выпускников Академии госуправления и четыре – программы «Болашақ».

Успешным шагом следует признать отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Из 13 претендентов из данной категории в Актюбинской области 12 назначены на руководящие должности. В их числе – аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов, заместитель руководителя аппарата маслихата Актюбинской области Нурсултан Амангали. В этом году в отборе приняли участие более 600 человек. После успешного прохож­дения всех этапов 25 претендентов зачислены в региональный молодежный кадровый резерв.

В июле была утверждена Концепция развития государственной службы РК на 2024–2029 годы, начатые реформы продолжаются. В приоритете – развитие культуры обслуживания населения и взаимодействия с гражданами, переход от командно-административной модели поведения к сервисной, где главное – удовлетворение потребностей и ожиданий общества. Предстоит переход к гибридной модели государственной службы. Этот процесс предполагает всецелое воплощение принципа меритократии, что позволит привлечь высококвалифицированные кадры. В планах – системное выявление и взращивание талантов со школьной скамьи.

Сегодня при департаменте работает Школа молодых государственных служащих, где студенты последних курсов вузов могут принять участие в семинарах на базе филиала Академии госуправления, проходят практику в госорганах, сдают тесты на знание законодательства. Таким образом, студент за несколько месяцев до получения диплома уже имеет сертификат о пройденном тестировании и может поступить на госслужбу. Возможность прохождения стажировки в различных госор­ганах имеют и старшеклассники НИШ.

Все хотят, чтобы госслужба менялась. Возможно, молодым управленцам не всегда хватает опыта, но им нужно дать шанс использовать свои знания на благо страны. Особенно тем, кто приходит из частного сектора, ведь в результате последовательно проводимых реформ молодые лидеры получают возможность реализовать себя на госслужбе.