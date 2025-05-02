Официальная дата завершения учебного года приходится в этом году на воскресенье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпросвещения сообщило о переносе даты последнего звонка в школах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тысяч одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей.

Как и в прошлом году, в последний учебный день — 23 мая во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».

Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года.

«Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего страны. Каждый полученный результат, каждое усилие — это вклад в общее дело и проявление любви к Родине», - отмечают в министерстве.

Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.