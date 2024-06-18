Дату введения запрета продажи энергетиков подросткам назвали в Госдуме РФ

Предполагается, что такая норма защитит здоровье детей и отгородит их «от пагубных привычек»
Норма о запрете продажи энергетических напитков детям, не достигшим 18-летнего возраста, может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИЗВЕСТИЯ
«Предполагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Володин подчеркнул, что о данном запрете просят родители и педагоги образовательных учреждений. По его мнению, такая норма защитит здоровье детей и отгородит «от пагубных привычек».
Политик напомнил, что вред энергетиков давно доказан врачами, а чрезмерное потребление напитка может вызывать сахарный диабет, гипертонию и другие заболевания.
Отметим, в Казахстане две недели назад, 5 июня, Мажилис на пленарном заседании принял запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года.
«Граждане, зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь. Кроме того, по данным АФМ, сегодня более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры. Не исключено, что эти подростки делают ставки, одурманенные энергетиками. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик», - пояснил мажилисмен Ельнур Бейсенбаев.