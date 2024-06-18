Дату введения запрета продажи энергетиков подросткам назвали в Госдуме РФ

Предполагается, что такая норма защитит здоровье детей и отгородит их «от пагубных привычек»

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Норма о запрете продажи энергетических напитков детям, не достигшим 18-летнего возраста, может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИЗВЕСТИЯ

«Предполагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что о данном запрете просят родители и педагоги образовательных учреждений. По его мнению, такая норма защитит здоровье детей и отгородит «от пагубных привычек».

Политик напомнил, что вред энергетиков давно доказан врачами, а чрезмерное потребление напитка может вызывать сахарный диабет, гипертонию и другие заболевания.

Отметим, в Казахстане две недели назад, 5 июня, Мажилис на пленарном заседании принял запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года.