Даулбаев предложил меры по усилению мер безопасности

Общество
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Меруерт Нургазинова
Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев посоветовал правоохранительным органам и руководителям областных акиматов использовать "прогрессивную зарубежную практику обеспечения правопорядка и общественной безопасности", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

На прошедшем в надзорном ведомстве заседании с участием руководителей Верховного суда, ряда министерств и ведомств, областных акиматов были рассмотрены причины и условия, негативно влияющие на криминогенную обстановку и способствующие совершению правонарушений, предложены меры по профилактике краж.

В частности, отметил Даулбаев, необходимо усилить работу по выявлению и пресечению сбыта украденного имущества. К примеру, для повышения раскрываемости хищений мобильных телефонов предложено создать единый банк данных IMEI-кодов и внедрить систему блокировки украденных и привозных контрабандным путем телефонных аппаратов. 

Также рекомендовано безотлагательно решить проблемы оснащения улиц, жилых комплексов, торговых заведений, общественного транспорта качественной системой видеонаблюдения. Необходимо расширить сеть стационарных постов полиции в общественных местах и на улицах, а также передвижных пунктов полиции в областных центрах и крупных городах.

Действенным ресурсом предупреждения и пресечения краж признано расширение участия населения в охране общественного порядка. С этой целью на основе зарубежного опыта предлагается материально стимулировать общественность и расширить форму их участия в охране общественного порядка.

Одним из главных факторов в системе профилактики правонарушений Даулбаев выделил меры по устранению социально-правовых факторов, создающих предпосылки для преступного поведения. Например, организовать для безработных оплачиваемую общественную работу, не требующую квалификации и профессиональной подготовки.

Кроме того, в рамках обеспечения занятости и социальной адаптации бывших заключенных предложено увеличение квоты рабочих мест, внедрение на основе английского опыта "нулевого контракта", предусматривающего минимальную почасовую занятость, а также распространение точек предоставления разовой однодневной работы.

Эти и многие другие меры предложено реализовать во взаимодействии всех правоохранительных и исполнительных органов власти. 

Напомним, вчера на коллегии в МВД Калмуханбет Касымов поручил повысить эффективность профилактики и раскрытия краж. 

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