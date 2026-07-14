Гвардеец стал победителем Кубка Азии по дзюдо

Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

Военнослужащий воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в Актобе, рядовой Мәди Жеткерген стал победителем открытого Кубка Азии по дзюдо, завоевав золотую медаль престижного международного турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Нацгвардии МВД РК

Соревнования проходили 11–12 июля 2026 года в китайском Тайбэе под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). В турнире приняли участие 236 спортсменов из 23 стран. Сборную Казахстана представляли 14 дзюдоистов.

Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Мәди Жеткерген уверенно провел все поединки и поднялся на высшую ступень пьедестала, подтвердив высокий уровень казахстанской школы дзюдо.

Военнослужащий проходит службу в воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Его победа стала результатом многолетней подготовки, высокой дисциплины, целеустремленности и профессионального мастерства.

«Для меня большая честь представлять Казахстан и Национальную гвардию на международной арене. Каждая схватка требовала полной самоотдачи, и я выходил на татами с одной целью — достойно защитить честь нашей страны. Эта золотая медаль — результат ежедневного труда, поддержки моих тренеров, командиров, сослуживцев и близких. Благодарю всех, кто верил в меня. Эта победа вдохновляет на новые достижения и еще более ответственную работу над собой», — отметил Мәди Жеткерген.

Победа гвардейца стала очередным подтверждением того, что военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан успешно совмещают воинскую службу с профессиональным спортом, добиваются высоких результатов на международной арене и вносят вклад в укрепление спортивного авторитета страны.

#Спорт #дзюдо #Нацгвардия

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Подписан контракт на переработку рения
Курс на укрепление стратегического партнерства
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Стандарты разные нужны
Сохранить ДНК нашей государственности
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Преемственность государственно-политических традиций
Турнир FIDE – в Алматы
У нас 13 финалов!
Европейское трио и Аргентина
В контексте новой электоральной повестки
Арии взлетали выше фонтанов!
Строки, рожденные жизнью
Шесть наград Ордоса
Лето возможностей
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Стремление к вершине
Плей-офф набирает обороты
Серебряная драма в Тиране
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]