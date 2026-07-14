Гвардеец стал победителем Кубка Азии по дзюдо

Военнослужащий воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в Актобе, рядовой Мәди Жеткерген стал победителем открытого Кубка Азии по дзюдо, завоевав золотую медаль престижного международного турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Нацгвардии МВД РК

Соревнования проходили 11–12 июля 2026 года в китайском Тайбэе под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). В турнире приняли участие 236 спортсменов из 23 стран. Сборную Казахстана представляли 14 дзюдоистов.

Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Мәди Жеткерген уверенно провел все поединки и поднялся на высшую ступень пьедестала, подтвердив высокий уровень казахстанской школы дзюдо.

Военнослужащий проходит службу в воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Его победа стала результатом многолетней подготовки, высокой дисциплины, целеустремленности и профессионального мастерства.

«Для меня большая честь представлять Казахстан и Национальную гвардию на международной арене. Каждая схватка требовала полной самоотдачи, и я выходил на татами с одной целью — достойно защитить честь нашей страны. Эта золотая медаль — результат ежедневного труда, поддержки моих тренеров, командиров, сослуживцев и близких. Благодарю всех, кто верил в меня. Эта победа вдохновляет на новые достижения и еще более ответственную работу над собой», — отметил Мәди Жеткерген.

Победа гвардейца стала очередным подтверждением того, что военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан успешно совмещают воинскую службу с профессиональным спортом, добиваются высоких результатов на международной арене и вносят вклад в укрепление спортивного авторитета страны.